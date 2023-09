Jimmy Fallon ofrece disculpa a exempleados que lo acusan de malos tratos y ambiente tóxico en su programa

Jimmy Fallon se habría disculpado con 14 exempleados y dos actuales trabajadores de su programa de televisión The tonight show with Jimmy Fallon, luego de que estos lo expusieran a través de la revista Rolling Stone sobre el ambiente de trabajo tóxico que supuestamente se vive ahí.

Las personas del staff dieron su testimonio a la publicación y expusieron que Jimmy Fallon los maltrataba y que incentivaba a un ambiente de trabajo tóxico. Esto les llevó a sentir miedo a ir a trabajar porque el conductor tenía impredecibles comportamientos.

En las declaraciones, las personas coinciden en que el conductor de 48 años es una persona “completamente impredecible”, que tiene “ataques de ira” con conductas agresivas.

Shakira y Bizarrap han sido algunos de los famosos invitados al show del conductor / Instagram

Incluso señalaron que ha llegado en estado inconveniente al trabajo y que todas estas conductas los llevaron a tomar terapia porque tenían pensamientos de quitarse la vida al estar “en constante estado de miedo”.

Su salud mental se vio afectada y también tuvieron consecuencias físicas de trabajar con el conductor derivados de un “maltrato sistemático” en el que todos tenían que complacer a Jimmy, lo que les generaba angustia.

“Nadie le decía que no a Jimmy. Todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar. Por algo se fueron tantos showrunners del programa. Todos sabíamos que no iban a durar mucho”, dijo uno de los testimonios.

Peso Pluma ha sido otra de las grandes estrellas que se han presentado en The Tonight Show de Jimmy Fallon, en EUA / Instagram: @pesopluma

Jimmy Fallon responde a acusaciones

El conductor del exitoso late night show se habría acercado a sus actuales empleados y según se filtró, les ofreció disculpas diciendo: “Es vergonzoso y me siento muy mal. Perdón si te avergoncé a ti, a tu familia y a tus amigos”.

Por otro lado, un portavoz de la cadena NBC dijo: “Estamos increíblemente orgullosos de The tonight show, y brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta... Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; estos han sido investigados y se han tomado medidas”, y todo esto, porque los testigos mencionaron que se acercaron a recursos humanos de la cadena televisiva pero nada cambió.

Recordemos que este caso sale a la luz luego de que Ellen DeGeneres, conductora de uno de los programas más exitosos de Estados Unidos, enfrentara acusaciones similares que llevaron a cancelar el show.