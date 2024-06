Katy Perry ha sido señalada de hostigamiento; quiere regresar a la música ¡pero no la perdonan!

Aunque Katy Perry está acaparando los titulares por su regreso a la música, también resurgieron las veces que ha sido acusada por supuesto hostigamiento.

El modelo y actor Josh Kloss, señaló a la estrella pop de supuestamente hostigarlo cuando trabajaron juntos.

Josh participó en el video musical del tema ‘Teenage dream’ junto a Katy en el año 2010. Fue en esa época en la que se conocieron.

El modelo acusó a la cantante / YouTube

¿Por qué señalan a Katy Perry de hostigamiento?

Según el modelo, la cantante le jaló la r0pa int3rior sin su consentimiento dejando al descubierto partes privadas de su anatomía frente a todos los miembros de la producción.

Josh dice que esto sucedió en una fiesta en uno de los encuentros que tuvo con ella, luego de su ruptura con el cantante Russel Brand.

“Cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella sacó mi sudadera y mi ropa inte... lo más lejos que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y a la multitud mi... ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?”, escribió en un post de Instagram que más tarde eliminó.

Luego de estas acusaciones que rondan a Katy desde hace tiempo, una nueva persona salió a acusarla de tener comportamientos inapropiados que invaden la privacidad de las personas.

La presentadora Tina Kandelaki acusó a la cantante de tratar de besarla en una fiesta mientras estaba pasada de copas y además, tuvo contacto con ella de forma indebida sin su consentimiento. Ante esto, la conductora dijo que rechazó el acercamiento y señaló que Katy se fue a hacerle lo mismo a otras personas del evento.

Tina comentó que salió a hablar de lo que vivió después de que el modelo alzara la voz contra la cantante públicamente.

Katy Perry responde a señalamientos

Luego de esta denuncia pública, la cantante fue cuestionada al respecto y se pronunció diciendo: “Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada. No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”.

Las acusaciones contra Katy resurgieron luego de que la cantante anunciara su regreso a la música con el tema ‘Woman’s World’ (mundo de las mujeres) y los internautas dejaran claro que la famosa no es “good vibes” (buena vibra) como aparenta, reviviendo así los testimonios de las supuestas personas que vivieron malos momentos por la cantante, mismas que, hasta hoy, no han entablado una denuncia ante las autoridades en contra de Katy.

