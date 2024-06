‘La Divaza’ dice estar harto de ser “saboteado”; internautas creen que es “indirecta” para ‘la Jose’

Tal parece que los dramas entre las celebridades que estuvieron en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo están lejos de terminar. Tal es el caso de ‘La Divaza’, quien, aparentemente, estaría peleado con su amigo ‘la Jose’ por Ariadna Gutiérrez.

El conflicto se dio luego de que, durante una transmisión en vivo, el venezolano contestara una llamada de Ariadna. La colombiana le comentó que Aleska, a quien describió como ‘Roleska’, se había molestado por la foto que compartió con una serpiente.

Posterior a esto, el influencer dejó saber que Gutiérrez le reclamó por no haberle avisado que estaba transmitiendo en vivo, pues, de haberlo sabido, habría cuidado más sus palabras.

Ante esto, ‘la Jose’, quien es gran amigo de ‘la Divaza’, le expresó que la modelo solo quería ocultar “quien era”. Durante un episodio del pódcast ‘Radio Divaza’, el amigo del influencer dijo estar preocupado por la manera en la que Ariadna lo está “controlando” y le sugirió poner “limites”.

Checa: Ferka exhibe pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath y le reclama: “Z0rr4" ¡Solo la verdad!

¿’La Divaza’ y ‘la Jose’ están peleados?

Hace algunas horas, ‘la Divaza’ compartió un misterioso mensaje en el que se decía harto de ser saboteado constantemente. Si bien el mensaje era dirigido hacia algún amigo cercano, no mencionó nombres.

“0dio cómo me haces sentir, 0dio cómo me hablas, 0dio cómo me haces responsable de tus problemas. 0dio el hecho de que te gusta controlarme, 0dio como en bromas riges mi vida”. ‘La Divaza’

Y añadió: “0dio cuando me haces sentir lástima por ti, 0dio que siento que soy responsable de tu felicidad! 0dio que no soportes que quiero despegar y ser mejor cada día, 0dio que tú defines si algo en mis planes es importante para hacerlo o no, 0DIO COMO DEJÉ QUE TODO ESTO PASARA”.

Si bien la publicación tuvo reacciones diversas, la gran mayoría de los internautas concordaron con que era una indirecta para ‘la Jose’, recordando que no dejó hablar a ‘la Divaza’ durante su conversación sobre Ariadna.

Aunque hubo algunos que también opinaron que era un mensaje para la modelo, gran parte de los usuarios alegaron que las celebridades llevan poco tiempo de conocerse, por lo que sería casi “imposible” que se expresara de esa forma sobre ella, ya que habían formado una gran amistad.

Odio cuando me haces sentir lástima por ti, odio que siento que soy responsable de tu felicidad! Odio que no soportes que quiero despegar y ser mejor cada día, odio que tú defines si algo en mis planes es importante para hacerlo o no, ODIO COMO DEJÉ QUE TODO ESTO PASARA — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) June 6, 2024

Mira: Survivor México: ¿Quiénes son los dos finalistas del reality show de supervivencia?

Así fue como respondió ‘la Jose’ a la polémica de que originó por las sospechas de que el mensaje de ‘la Divaza’ era para él

Tras el post del venezolano, ‘la Jose’ comentó que desde hace tiempo han querido “cancelarlo”, preguntándose si esto será el “fin” de su carrera como influencer.

“La gente tiene 4 días cancelándome, ¿será este el fin de La José?” ‘La Jose’

Cabe destacar que, previo a este escándalo, aseguró que el público quiere controlar la vida del team tierra, incluyendo a ‘la Divaza’.

“Quieren controlar a ‘la Divaza’, a Clovis por hablar con Aleska, a Romeh con quien se junta fuera del programa y juran que tienen derecho para hacer y deshacer con ellos como si tuvieran un poder por encima que NO TIENEN, el reality acabó, quédense con lo bueno y ya #lcdlf4”, expresó.

No te pierdas: Mariana Echeverría queda fuera de ‘Me caigo de risa’ ¿por pleito con Faisy?