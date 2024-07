Lady Di y su tormentosa vida amorosa: un príncipe, un jinete, un médico y un empresario

Los secretos del matrimonio de la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos quedaron al descubierto cuando Lady Di concedió una entrevista a la cadena de televisión británica BBC en 1995. Ahí, dijo que la Casa Real nunca la había aceptado y que se había casado con una persona que no la amaba.

“Éramos tres en ese matrimonio”, dijo una Diana de Gales devastada. Con el tiempo se supo que en ese matrimonio había más de tres…

La complicada relación de Lady Di con Carlos

El príncipe Carlos, de 32 años, y una tímida Diana Spencer, de 20, se casaron el 29 de julio de 1981. Sin embargo, Lady Di confesó que fue a los 16 años que quedó encantada con el príncipe heredero que por aquel entonces tenía 29 años de edad y era novio de su hermana, Sarah.

Aunque en un inicio Diana creyó que su noviazgo con Carlos sería normal, como dos personas que se aman, la realidad no tardó en salir a la luz. Carlos estaba enamorado de Camila Parker y ella lo supo desde antes de llegar al altar.

“Sentí que era un cordero en dirección al matadero mientras caminaba hacia el altar”, dijo Lady Di al periodista Andrew Morton, quien posteriormente publicó el libro ‘Diana: Her True Story’, donde revela todas las cosas que la princesa le confesó de su relación con Carlos.

Diana sugirió que la mala relación con su esposo, y el distanciamiento entre los dos, le hicieron buscar afecto en otros lugares.

Princesa Diana y el Príncipe Carlos / Archivo TVNotas

James Hewitt, ¿el padre del príncipe Harry?

Una de las relaciones extramaritales más conocidas de Lady Di es la que sostuvo con el jinete James Hewitt. El oficial de caballería de la Household Cavalry y guardia de la reina Isabel II fue uno de los grandes amores de la princesa.

Así lo dio a conocer el guardaespaldas de Diana, Ken Wharfe, quien compartió varios detalles íntimos de la princesa en su libro ‘Diana: Closely Guarded Secret’.

“Diana se apegó a Hewitt porque él le dio el afecto y la pasión que tanto anhelaba”, escribió Wharfe.

Incluso la propia princesa confesó en la entrevista con Martin Bashir de la BBC que efectivamente fue más que un amigo y confesó que llegó a estar enamorada de él.

Lady Di / Pinterest



“Sí, lo adoraba. Sí, estaba enamorada de él. Pero me decepcionó mucho”, dijo en esa famosa entrevista.

Sin embargo, lo que realmente generó una infinidad de artículos sobre esta relación, es cuando la llamada prensa rosa comenzó a decir que el príncipe Harry era hijo de Hewitt.

De acuerdo con Jon Conway, productor teatral que realizó la puesta en escena ‘Verdad, mentiras, Diana’, la princesa de Gales y Hewitt se conocieron 18 meses antes del nacimiento de Harry e incluso en su obra deja entrever que el jinete puede ser el padre del segundo hijo de Lady Di.

“Diana y yo empezamos nuestra relación más de un año antes de que naciera Enrique. Ahora bien, eso no demuestra que yo sea el padre. Se trata tan sólo de una verdad incómoda”, decía el actor que interpretó a Hewitt.

Lady Di con su anillo de compromiso / Twitter: @anillosportilla

Este rumor ha sido desmentido en diversas ocasiones por el propio jinete, quien en 2003 aseguró que “la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que yo sea el padre de Harry”.



“Puedo asegurar de forma absoluta que no lo soy. Es cierto que su cabello pelirrojo es similar al mío y que la gente dice que nos parecemos. Yo nunca he alimentado estas comparaciones y, aunque estuve bastante tiempo con Diana, debo aclarar de una vez por todas que no soy el padre de Harry”, afirmó en entrevista con The Independent.



Incluso, el príncipe Harry, en su demanda contra el Daily Mirror, declaró que hubo un momento en su vida que creyó que sería expulsado de la familia real debido a este rumor.



“Un rumor de que mi padre biológico era James Hewitt, un hombre con el que mi madre tuvo una relación después de que yo naciera. En ese momento, cuando tenía 18 años y había perdido a mi madre solo seis años antes. Historias como esta me parecieron muy dañinas y muy reales”, dijo.

Lady Di / Pinterest

Hasnat Ahmad Khan, el gran amor de Lady Di

Si bien no fue un amorío extramarital, Diana Spencer tuvo un romance con el doctor paquistaní Hasnat Ahmad Khan antes de firmar el divorcio con Carlos.

Se conocieron en el Royal Brompton cuando ella acompañó a su amiga al hospital a ver a su esposo, quien se recuperaba de una cirugía del corazón.

“Conocí a Diana por primera vez cuando tuve la oportunidad de hablar con la señora Toffolo, cuyo marido tuvo que permanecer en el hospital durante algún tiempo”, dijo Khan a The Telegraph.

La relación comenzó en septiembre de 1995 y terminó en 1997 debido a la excesiva atención de los medios de comunicación. “Mi principal preocupación acerca de que nos casáramos era que mi vida sería un infierno debido a quien era ella”, explicó Khan.

Luego de la muerte de Lady Di, los amigos cercanos de la pareja aseguraron que ella estaba “locamente enamorada” de Hasnat, a quien llamaba “su alma gemela”.

“Diana estaba perdidamente enamorada de Hasnat Khan y quería casarse con él, incluso si eso significaba vivir en Pakistán”, dijo Jemima Khan, amiga de ambos.

Mientras que Rosa Monckton, amiga de Diana, aseguró que Lady Di comenzó una relación con Dodi para darle celos a Hasnat. “Para mí estaba claro que realmente extrañaba a Hasnat y creo que Dodi fue una distracción del dolor que sentía por la ruptura”, dijo a The Telegraph.

Lady Di / Pinterest

Dodi Al Fayed, su amor de verano

La relación más conocida y comentada es la que la princesa Diana tuvo con Dodi Al Fayed.

Se conocieron en 1986, pero fue hasta 11 años antes que iniciaron una relación sentimental. El empresario y Lady Di se reencontraron en el verano de 1997, cuando ella y sus hijos recibieron una invitación para pasar las vacaciones en la lujosa villa en Les Parcs de Saint Tropez que le pertenecía a la familia Al-Fayed.

Besos, paseos y risas a bordo del yate privado del empresario fueron expuestos en los principales diarios y revistas de la época. La relación duró tan solo un mes, pues los paparazzi los seguían a todos lados, tratando de obtener una foto por la que se llegaba pagar hasta 1 millón de libras esterlinas.

Aunque se dice que Dodi le propuso matrimonio a Lady Di, nadie sabe si esto realmente ocurrió debido a que el día que el empresario le dio el anillo a la princesa ocurrió el fatídico accidente que acabó con la vida de ambos.

Si bien no fueron los únicos amores que se le conocieron a Diana, sí son los más sonados y los más comentados 27 años después de su muerte.

