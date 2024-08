Los libros que han cimbrado a la monarquía porque ¡revelan todos los secretos!

Infidelidades, peleas, abortos y una serie de intimidades poco conocidas de las casas reales más populares han quedado al descubierto gracias a los libros que han escrito hasta los mismos royals.

“Spare”, por ejemplo, dejó al descubierto muchas cosas de la vida personal del príncipe Harry —autor del libro— quien decidió revelar cuándo y cómo perdió su virginidad, las peleas con su hermano Guillermo por su esposa Meghan Markle, y detalló cómo veía a Camilia, esposa de su padre.

Pero una de las más impactantes y por la que hasta recibió amenazas de muerte por parte de la red terrorista Al Qaeda, fue la revelación de haber matado a 25 personas mientras servía en el ejército británico en Afganistán. “Entonces, mi número: Veinticinco. No era un número que me diera ninguna satisfacción. Pero tampoco era un número que me avergonzara”, escribió en su autobiografía.

Spare de Prince Harry / TVNotas

Agregó que “no pensaba en esos veinticinco como personas. No puedes matar gente si piensas en ellos como personas. Realmente no puedes dañar a las personas si piensas en ellas como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, malos retirados antes de que pudieran matar a buenos. Me habían entrenado para “verlos como otros”, bien entrenado. En algún nivel reconocí este desapego aprendido como problemático. Pero también lo vi como una parte inevitable del servicio militar”, explicó.

Finding Freedom

Otro de los libros que cimbraron a la realeza británica fue el que escribieron los periodistas Omid Scobie, editor en Harper’s Bazaar USA, y Carolyn Durand, productora y escritora en OprahMag.com: “Finding Freedom” (2020)

Aunque se rumora que el príncipe Harry y Meghan Markle fueron los que ayudaron a escribir dicho libro, los autores aseguran que sus fuentes son amistades cercanas a los duques de Sussex.

En dicha publicación, se habla de la vez que Meghan Markle tuvo un aborto espontáneo en Los Ángeles, específicamente en Beverly Hills.

“Lo que debería haber sido un momento profundamente personal se convirtió rápidamente en la noticia principal del Daily Mail Online, con una docena de fotos de la pareja enmascarada subiéndose a un Cadillac SUV”, se lee en el libro.

Finding Freedom / TVNotas

De acuerdo a los autores, los duques de Sussex estaban “furiosos” por haber sido fotografiados en un centro médico después de un momento tan delicado que pasaban en julio de 2020.

El mismo ejemplar, revela que Harry y Meghan consideró exponer públicamente al miembro de la familia real que realizó comentarios racistas sobre el color de piel de su hijo Archie.

La pareja había compartido en entrevista con Oprah Winfrey uno de las revelaciones más polémicas de la casa real británica: “las preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel (de Archie) cuando naciera”.

Y aunque no dijeron el nombre de la persona que lo dijo, sí consideraron darlo a conocer, al menos eso escribieron Scobie y Durand en Finding Freedom.

Endgame

De la misma pluma de Omid Scobie llegó a las librerías “Endgame” (2023), un ejemplar que dejó explosivas revelaciones sobre la familia real británica.

Uno de los más polémicas es la que habla sobre la princesa de Gales, Kate Middleton, de quien asegura ser una persona “fría si no le gusta alguien” con una gran popularidad pero que cuenta con “un lado de Kate sobre el que rara vez se escribe”.

El autor asegura que la futura reina consorte se dice defensora de la salud mental de las personas, pero que sin embargo “ignoraba los gritos de ayuda” de su cuñada Meghan Markle.

Endgame / Vanitatis

“Abogar por causas de salud mental (la salud mental de las madres, para el caso) pero ignorar los gritos de ayuda de su propia cuñada parecía fuera de lugar para alguien que el público conocía como dulce”, escribió Scobie.

El escritor ha sido criticado por no ser objetivo ya que es amigo personal de Meghan Markle y el príncipe Harry de quienes, dicho sea de paso, nunca habla mal y se le ha acusado de ser ‘defensor’ de la duquesa de Sussex.

Diana: Her True Story

Cuando Andrew Morton publicó en 1992 el libro “Diana, su verdadera historia”, negó una y otra vez que la princesa de Gales hubiera participado en la creación del mismo. No era para menos, las explosivas revelaciones dejaron a todos sin habla.

En la publicación se reveló que Lady Di sufría bulimia nerviosa y que se había intentado suicidar en más de una ocasión, todo debido a la vida tan controlada que llevaba dentro del Palacio de Buckingham y tener que soportar las infidelidades de su esposo con Camila Parker.

Al inicio el autor aseguró que la información había salido de amigos y personas cercanas a Diana. Sin embargo, después se reveló que quien compartió detalles, situaciones y secretos fue la propia Lady Di.

Libro de Lady Di / TVNotas

Tras la muerte de la princesa Diana en 1997, Andrew Morton decidió publicar una nueva versión de su primer libro y lo tituló “Diana: Her True Story, In Her Own Words”. En dicho ejemplar se incluyen transcripciones de entrevistas secretas que la princesa le daba a Morton y donde se revela que ella había sido la fuente de todos los secretos contados en el libro.

“Cuando encendí la grabadora y escuché a la princesa hablando de la bulimia nerviosa, de la que nunca había oído hablar; hablando de sus intentos de suicidio; hablando sobre una mujer llamada Camilla Parker-Bowles... Fue como entrar en un universo paralelo. Salí de la cafetería pensando: ‘Wow, qué diablos he escuchado”, escribió el periodista en 2017.

Mi rey venido a menos

La casa real española también ha sido blanco de los escritores, quienes han publicado diversos títulos sobre las intimidades y secretos del rey emérito Juan Carlos.

El más reciente libro sobre el soberano retirado se titula “Mi rey venido a menos”, de la periodista francesa Laurence Debray publicado a finales de 2021.

En dicho ejemplar la autora revela el distanciamiento entre el rey Felipe VI, quien no ha querido visitar a su padre exiliado en Abu Dabi.

Según el libro, el rey emérito ha recibido visitas de sus hijas Elena y Cristina, no así de su hijo el rey de España.

“Con su hijo, el Rey de España, en cambio, se rompen lazos. Felipe VI renunció públicamente a la herencia de su padre y le retiró la asignación anual de 192.000 euros que recibía. Una puñalada simbólica. Felipe no descolgó su teléfono el 5 de enero, el cumpleaños número 83 de Juan Carlos”, escribió la autora.

Mi rey caído, libro / TVNotas

“Juan Carlos es un rey caído, pero ante todo es un padre repudiado. Quizás su mayor fracaso radique ahí, en esta negación”, se puede leer en el libro.

Además, la escritora revela detalles de cómo vive el rey emérito Juan Carlos.

“Fatalista, no se queja, camina con muletas y pasea su figura de paria adelgazada en una casa sin pretensiones junto al mar, una villa que es a la vez kitsch y fría, como a menudo en estas latitudes. [...] El hombre que sucedió a Franco está vestido como un jubilado estadounidense: al diablo con los disfraces, lleva tenis, jeans, una camiseta”, dice.

Como este, hay otros libros incendiarios sobre la casa real española, como “La soledad de la reina”, de Pilar Eyre (2012), que detalla cómo la reina Sofía y el rey Juan Carlos I dejaron de ser pareja “en todo aspecto desde 1976”.

O “Adiós, princesa”, de David Rocasolano (2013), donde el primo de la ahora reina de España da detalles del aborto que, dice, le hicieron a Letizia antes de casarse con el entonces príncipe Felipe.

