LCDLF: La Jefa habla del supuesto fraude;fans de tierra y Cristina se dan con todo, Thalí entra a la polémica

Me atrevo a decir que si hoy no sale Cristina, es fraude, no he visto ni una sola red social que la esté apoyando y los comentarios en contra de ella son masivos. La campaña para su salida está muy fuerte, no hay manera que hagan la gatada esta vez



Fuera Cristina#LCDLF4 pic.twitter.com/KWvPrptQmz