Mariah Carey tiene deuda millonaria luego de la muerte de su madre y hermana ¿quedó en la ruina?

Después de la dolorosa pérdida simultánea de su madre y su hermana, Mariah Carey ahora enfrenta una millonaria deuda que se suma a su complicada vida en los últimos meses.

Se dio a conocer en medios internacionales que Mariah ha acumulado hipotecas multimillonarias en su penthouse de Manhattan en Nueva York, acumulando una deuda que ascender a 18.6 millones de dólares (más de 360 millones de pesos mexicanos).

La cantante conocida por su extravagante estilo de vida estaría enfrentando una crisis financiera que pocos se esperaban por parte de ella.

Carey adquirió la propiedad en comento en 1999 por 9 millones de dólares, pero la cantante la ha refinanciado varias veces por lo que ha acumulado las hipotecas que van incrementando su valor cada ocasión, por lo que ya habría provocado una deuda que estaría fuera de control.

Se sabe que por lo menos en la última década ha solicitado adelantos en efectivo por más de 10.6 millones de dólares para poder solventar sus gastos y esto ha desatado alarmas sobre su estabilidad financiera.

Los gastos exhorbitantes de Mariah Carey que la habrían llevado a una crisis financiera

Mariah es una celebridad que es conocida por no escatimar en gastos, por lo que se estima que su estilo de vida requiera tener por lo menos un millón de dólares al mes.

Sus gastos incluirían ropa de diseñador, regalos lujosos para sus amigos, hijos y familiares, así como su gusto por el champagne de alta gama.

También se sabe que le gusta gastar en tratamientos de belleza pero no para ella sino para sus amados perros, así como comprar flores exóticas.

Recordemos que Mariah dejó de salir de gira desde hace ya varios años, aunque hizo una excepción para presentarse en Las Vegas y su tradicional concierto navideño, además que su último álbum salió en 2018. Sin embargo, Carey cuenta con grandes éxitos musicales que le harían gozar de una fortuna siendo que gran parte de sus regalías provienen del hit navideño ‘All I want for Christmas is you’, aunque se reporta que sus ingresos regulares han disminuido últimamente a pesar de que sus canciones se han hecho virales en plataformas como TikTok.

Mariah Carey se descongela ¿para sostener su lujosa vida?

Recientemente, la cantante anunció que a partir de noviembre comenzará su gira navideña llamada ‘Mariah Carey Christmas’ y los boletos tienen un costo superior a los 2 mil 700 dólares, por lo que se cree que esto podría ayudarle a resolver una gran parte de sus presuntos problemas financieros.

