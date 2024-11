Mariah Carey inaugura la temporada navideña con un vídeo escalofriante "¡It’s time!”

Mariah Carey, la indiscutible reina de la Navidad, volvió a sorprender a sus millones de seguidores al marcar oficialmente el inicio de la temporada festiva. En punto de las 22:00 horas del 31 de octubre, la cantante publicó en sus redes sociales el esperado video que cada año da el banderazo de salida a la Navidad.

Este año, Mariah nos transportó a un tétrico castillo gótico, donde con un elegante vestido negro, al puro estilo de ‘Los locos Adams’ y una actitud desafiante, bailó entre telarañas, despidiendo con estilo la temporada de Halloween. Sin embargo, la verdadera magia llegó cuando, con un grito que erizó la piel, abrió las puertas de un armario repleto de adornos navideños y se enfundó en su icónico abrigo rojo. Con su ya clásico ‘It’s time!’, Mariah Carey nos recordó una vez más que la Navidad ha llegado.

El video, que incluye fragmentos de su emblemático tema ‘All I want for Christmas is you’, se ha viralizado rápidamente, generando millones de reproducciones y comentarios de fans emocionados por el inicio de su temporada favorita.

Mariah Carey y la Navidad vienen acompañadas de una colección de decoración

Mariah Carey ha ampliado su imperio navideño con una nueva y exclusiva colección de adornos que estará disponible en Amazon. La línea, que incluye desde esferas personalizadas con las iniciales de la cantante hasta papel de regalo con diseños festivos, promete convertirse en un éxito entre los fans.

Con esta iniciativa, Mariah Carey no solo consolida su posición como la reina de la Navidad, sino que también muestra su capacidad para crear un verdadero imperio comercial en torno a su imagen. Los precios de la colección son accesibles para distintos presupuestos, lo que la convierte en una opción atractiva para los amantes de la Navidad que buscan darle un toque personal a su decoración

Reacciones de los internautas ante la inauguración de la Navidad 2024

El video de Mariah Carey no solo generó miles de reacciones en las redes sociales, sino que también se convirtió en un tema de conversación a nivel mundial. La capacidad de la cantante para unir a personas de diferentes culturas en torno a la celebración de la Navidad es un testimonio de su influencia y relevancia en la cultura popular.

