Miguel Bosé comparte que sus asaltantes le pidieron una selfie tras robar su casa

Miguel Bosé aseguró que el asalto no fue violento e incluso puso dialogar con sus asaltantes.



Hace casi un mes que Miguel Bosé vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando un comando armado entró a su casa de CDMX a robar.

Cabe recordar, que los sujetos amagaron a Miguel Bosé, a sus hijos y al personal que trabaja para el cantautor, mientras saqueaba todas las pertenencias de valor de su domicilio.

Aunque en un principio, Miguel Bosé confirmó el asalto a su casa a través de un comunicado, no reveló detalles de esta experiencia, solo aseguró que sus hijos se portaron como “dos valientes admirables”.

El cantante rompió el silencio en el programa El Hormiguero de España. Compartió que fue alrededor de las 20:30 horas del pasado 20 de agosto, cuando se disponía a acostarse, cuando al menos 10 hombres lograron entrar hasta su casa y lo encañonaron, a él y a sus hijos, para después amarrarlos y hurtar sus pertenencias.

“Fue exactamente hace un mes, estábamos ya dormidos. Los chicos estaban haciendo una pijamada con su mejor amigo, eran las 8:30 pm, cuando me despierta alguien, veo unas caras que no reconozco, y me estaban encañonando”, comentó Bosé.

Agregó: “Veo a mis hijos a pie de cama, amarrados y rodeados de este comando armado, no eran profesionales, a pesar de que eso decían, no lo eran porque al final nos amararon con los lazos de mis deportivas, un profesional de verdad ni se enfrenta con las personas, te roban y ni te enteras”.

Pablo Motos le preguntó a Miguel Bosé si hubo violencia durante el asalto, a lo que Bosé aclaró que por fortuna no lo agredieron. De hecho, hasta pudo negociar sobre cómo sería el asalto y finalmente hasta selfie le pidieron.

“No hubo (violencia física), había empujones entre ellos, insultos, pero en un momento les dije '¿qué es lo qué queréis?’ y me dicen ‘todo lo que podamos llevarnos’ y me hablaron de una cifra de dinero que según había en la casa, yo les dije esa cantidad no la tienen más que los narcos”.

“Iban a separar a los niños, yo les aconsejé ‘que los metáis juntos con la señora que nos ayuda en la casa, y yo los llevo por toda la casa’, me dijeron ‘buena idea’, y los metieron al cuarto, con la señora. Ahí estuvieron sin moverse, controlados por un chaval, que resultó ser un ángel”, comentó Bosé.

De repente el jefe de la banda se me queda viendo y dice ‘Chavos este es Miguel Bosé’, y se quita la máscara, y me dice ‘yo soy tu fan’ y yo le dije ‘vamos a llevar todo por buen camino, o se acaban los conciertos’, en ese momento supe que no iba pasar nada malo.

De acuerdo con Bosé, uno de los hombres que integraba la banda criminal empezó a gritar: “Un selfie, un selfie”, mientras el jefe de la banda lo calló.

Finalmente, Bosé aseguró que la experiencia que podría haber sido aterradora, no lo fue para nada e incluso sus hijos no tuvieron miedo en ningún momento.

“Cuando vi a mis hijos, en sus ojos no había nada de miedo”, concluyó.