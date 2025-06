Muere el hijo Whitney Purvis, estrella de ’16 y embarazada’, nacido en la primera temporada

La exestrella del reality show ’16 y embarazada’, Whitney Purvis, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras la inesperada muerte de su hijo, quien falleció el pasado 2 de junio, a los 16 años de edad. La noticia se dio a conocer por medio de un desgarrador mensaje que la joven madre compartió en sus redes sociales, donde expresó su dolor y sorpresa ante esta terrible pérdida.

“Esto es tan difícil de escribir. Mi hermoso hijo ha fallecido. Tenía solo 16 años. La vida es tan cruel e injusta. Simplemente no lo entiendo. Mi bebé se ha ido y no sé qué hacer conmigo misma. Él era tan perfecto. Esto realmente es mi peor pesadilla hecha realidad. ¿Cómo se sigue adelante en la vida después de perder a un hijo? Estoy en estado de shock, esto no puede estar pasando. No quiero que sea real. Haría cualquier cosa solo por abrazarlo. Las palabras no pueden describir el dolor que estoy sintiendo”, expresó en su cuenta de Facebook.

Chica: Cantante de banda ‘La constructiva’ asesinado en su casa; hay un herido grave en el hospital

¡Tragedia en “16 y Embarazada”! Muere el hijo de Whitney Purvis a los 16 años / Redes sociales

¿De qué murió el hijo de Whitney Purvis?

Aunque aún no se conocen las causas oficiales de su muerte. Según informó Amy Weston, madrastra del adolescente, intentaron despertarlo a las 7 de la mañana sin éxito, por lo que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y llamaron a una ambulancia. Los paramédicos trasladaron al joven al hospital en el condado de Gordon, donde fue declarado muerto.

“No sabemos la causa; pronto se realizará una autopsia”, señaló Amy que amaba al pequeño como a un hijo, en un emotivo comunicado. “Estamos completamente desconsolados y en shock. Fue algo tan inesperado. Perder a un hijo es lo más doloroso que he experimentado”.

Mira: Muere querido actor de ‘Daredevil’ a los 41 años, tras perder la batalla contra una terrible enfermedad

¡Tragedia en “16 y Embarazada”! Muere el hijo de Whitney Purvis a los 16 años / Redes sociales

¿Quién es Whitney Purvis?

Whitney Purvis saltó a la fama en 2009 tras participar en la primera temporada del reality show ‘16 y embarazada'. En ese momento, estaba embarazada de su hijo Weston y apareció en el programa junto al padre del bebé, quien también se llama Weston, según reportó TMZ.

La vida de Whitney desde entonces ha estado marcada por altibajos; con el paso de los años perdió la custodia de Weston y de su otro hijo, River. Además, el año pasado fue a la cárcel por no cumplir con los pagos de manutención infantil.

Según documentos obtenidos por TMZ, un juez del condado de Floyd, Georgia, la declaró en desacato por no cumplir con los pagos ordenados de manutención. En consecuencia, fue arrestada y sentenciada a 48 horas en la cárcel, además de recibir una orden para pagar una cantidad adicional mensual para cubrir el monto atrasado, además de su obligación actual de $353 dólares al mes.

Además, Whitney ha tenido múltiples enfrentamientos con la ley en el pasado, incluyendo arrestos por robo, violencia doméstica y destrucción de propiedad, lo que también ha influido en la decisión judicial de otorgar la custodia de sus dos hijos a su expareja, Weston Gosa.

A pesar de las dificultades, Whitney siempre mostró amor por sus hijos, especialmente por su hijo mayor a quien describió como un joven brillante, inteligente, gracioso y con mucho potencial.

Mira: Muere modelo a los 28 años; estuvo a punto de ganar Miss Universo Ecuador 2024

El hijo de Whitney Purvis, estrella de ‘16 y Embarazada’ muere a los 16 años / Captura de pantalla

¿De qué trataba el programa ’16 y embarazada’ de MTV?

‘16 y Embarazada’ es un reality show que se estrenó en MTV en 2009 y documentaba la vida de adolescentes embarazadas, mostrando sus retos y las consecuencias de ser madres a temprana edad. El programa buscaba crear conciencia sobre la maternidad adolescente y ha lanzado al estrellato a varias jóvenes que enfrentaron las complejidades de crecer siendo madres.

Whitney Purvis fue una de las protagonistas más recordadas de la primera temporada, debido a su emotiva historia y la relación con el padre de su hijo.

Mira: Muere joven actriz que conmovió al teatro mexicano; la despiden recordando su talento en escena