Muere Roberta Flack, mientras era trasladada al hospital; enfrentaba grave condición

La industria musical se viste de luto ante el sensible fallecimiento de Roberta Flack, quien es considerada por muchos como ‘la Reina del soul’, a los 88 años. La noticia fue confirmada su publicista y gran amiga, Elaine Schock.

A través de un comunicado para la prensa, Elaine detalló que la cantante de “Killing me softly” había fallecido “en paz” y “rodeada de toda su familia”.

“Nos rompe el corazón que la gran Roberta Flack haya fallecido esta mañana. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, indicó.

Fallece Roberta Flack / Redes sociales/Pixabay

¿De qué murió Roberta Flack?

De acuerdo con su representante y amiga, Suzanne Koga, la intérprete de “Tonight I celebrate my love for you” murió mientras era trasladada al hospital, ya que había sufrido un paro cardiaco.

Cabe destacar que, en los últimos años, la artista había lidiado con diversos problemas de salud. En 2019, sufrió un derrame cerebral y, tan solo tres años después, dio a conocer que estaba luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Estas complicaciones hicieron que se alejara del medio artístico y mantuviera un perfil bajo ante los medios de comunicación, así como las redes sociales.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía Roberta Flack?

De acuerdo con diversos sitios médicos como Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y debilita los músculos, afectando las funciones físicas hasta el punto de perjudicar la habilidad para hablar, comer y respirar.

Hasta el momento, se desconocen las causas de esta afección. No obstante, se ha reportados que, en algunos casos, la condición suele ser hereditario.

Tampoco hay una cura conocida, pero sí existe un tratamiento que ayuda a controlar los síntomas y tener una vida lo más normal posible.

Fallece Roberta Flack / Redes sociales/Pixabay

¿Quién era Roberta Flack, cantante fallecida?

Roberta Cleopatra Flack, más conocida en el medio artístico solo como Roberta Flack, nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte. Desde pequeña, mostró talento e interés por la música, por lo que, a los 15 años, obtuvo una beca completa en la Universidad Howard, convirtiéndose en una de las alumnas más jóvenes del colegio.

Tras graduarse, comenzó a enseñar música a otros y, posteriormente, empezó a actuar en clubes nocturnos. En 1969, lanzó su álbum debut ‘First Take’, pero alcanzó la fama mundial con ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ , sencillo estrenado en 1972.

A lo largo de su carrera, recibió cuatro premios Grammy y múltiples nominaciones a diversos premios. En 2020, fue galardonada por su impacto en la música con el Grammy Lifetime Achievement Award.

Estas son algunas de las canciones más famosas de Roberta Flack:

‘Killing me softly’

‘For all we know’

‘You are my heaven’

‘Maybe’

‘Compared to what’

‘The first time I ever saw your face’

‘Where is the love’

‘Set the night to music’

‘The closer I get to you’

