Nacho Palau, ex de Miguel Bosé revela que el cáncer regresó y que vuelve estar distanciado del cantante

Nacho Palau, expareja sentimental de Miguel Bosé revela que estado de salud vuelve a ser delicado. Recordemos que el mes de marzo el también escultor anunció que estaba recuperado del cáncer de pulmón que padecía. Sin embargo, esto solo duró unos meses, ya que tuvo una recaída y confesó que el cáncer regresó.

En un adelanto de la entrevista que realizó el programa español de Telecinco llamado De viernes, el artista, son poco los detalles que se ven el pequeño clip que compartieron.

Nacho Palau “Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices que no puedo más. De esto no salgo y para qué”.

En su momento, Nacho Palau argumentó que, al no reconocer a los niños como hermanos, se vulneraban sus derechos. / Archivo TVNotas

Mira: Miguel Bosé y su exesposo, Nacho Palau, de vacaciones juntos con sus hijos ¿Reconciliación?

Nacho arremete contra su expareja, el cantante Miguel Bosé

Además, de hablar de nuevo diagnóstico al parecer la tregua entre Nacho y Miguel Bosé parece que terminó. Y es que el escultor detalló que cambió de opinión respecto a que sus cuatro hijos crezcan juntos.

“Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, pero ahora ya no lo tengo tan claro. De Miguel no te puedes fiar. Es un manipulador. No respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijo ten cuidado. No te metas y me metí”.

Nacho Palau confiesa todo sobre Miguel Bosé en el programa "De Viernes". Fuente: Telecinco pic.twitter.com/WkjCUArshM — Show España (@ShowEspana) December 1, 2023

Te puede interesar: Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, espera que sus hijos “no tengan secuelas” tras asalto

Mamá de Nacho Palau queda paralítica

En la entrevista con el programa De viernes el escultor también confesó que su madre está pasando por duros momentos. La señora Lola Medida, madre Palau, quien también se libró del cáncer el año pasado, se ha quedado paralítica tras un problema sufrido durante su radiación.

“Resulta que está en una residencia y está fatal. Porque le han radiado mal y la han dejado paralítica”.

Nacho Palau y Migue Bosé se separaron en 2016, tras más de dos décadas de relación. / Archivo TVNotas

Cabe señalar que, la entrevista completa saldrá este fin de semana, en cual darán todos los detalles sobre su estado de salud y sobre la difícil relación que ha tenido con Miguel Bosé en los últimos meses.

Mira: RBD triunfa en su primer concierto de reencuentro en la CDMX