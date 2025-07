Ozzy Osbourne deja último mensaje escalofriante: ¿presentía su propia muerte?

El mundo del rock está de luto: Ozzy Osbourne, el polémico exvocalista de Black Sabbath, falleció a los 76 años este 22 de julio, rodeado por su familia y con una vida marcada por la música, el exceso y la oscuridad.

Conocido como el ‘Príncipe de las tinieblas’, su muerte ha generado conmoción global y millones de fans han comenzado a despedirse del ídolo que cambió la historia del heavy metal.

Pero lo que más ha estremecido a sus seguidores es su última publicación en redes sociales, donde compartió un flyer de su gira de despedida.

Muere Ozzy Osbourne, a los 76 años / IG: ozzyosbourne

¿Cuál fue el último mensaje dejó Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabbath que murió este 22 de julio de 2025?

A través de sus redes sociales Ozzy Osborne subió una imagen donde se le ve en sus años de juventud, junto a sus compañeros de Black Sabbath, y acompañando la fotografía aparece una frase corta pero demoledora “Back to the beginning”, que significa en español:

“De regreso al inicio” Ozzy Osbourne

Aunque en su momento pareció una publicación llena de nostalgia de su gira de despedia, ahora muchos lo interpretan como un mensaje premonitorio, una despedida silenciosa que dejó marcada su partida de este mundo. El post, que ahora está lleno de mensajes de fans en duelo, se ha vuelto viral y ha sido compartido con emotivas reflexiones sobre su legado.

Ozzy Osbourne deja último mensaje.

Recordemos que el último concierto de la gira de despedida de Ozzy Osbourne se llevó a cabo el sábado 19 de julio de 2025 en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, su ciudad natal. El evento, titulado “Back to the beginning”, fue un momento histórico para el rock, ya que reunió por primera vez en 20 años a los miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

A pesar de sus problemas de salud, Ozzy interpretó clásicos como Paranoid, War pigs e Iron man sentado en un trono especialmente diseñado para él, debido a los temblores que lo aquejaban. Más de 40,000 personas asistieron al show, mientras millones más lo siguieron en línea.

La despedida fue motivada principalmente por el delicado estado de salud del cantante, quien había enfrentado complicaciones médicas en los últimos años. Aunque algunos medios mencionaron un concierto previo el 5 de julio como parte de su gira final, fue el espectáculo del 19 de julio el que marcó oficialmente el cierre de su carrera musical.

Polémicas de Ozzy Osburne / Redes sociales

¿De qué murió Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath?

La familia del vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osborune, confirmó la noticia de su fallecimiento a través de un comunicado difundido por medios internacionales, en el que expresaron el dolor profundo que viven por su pérdida:

“Con más tristeza de la que las meras palabras pueden transmitir, tenemos que informar de que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”. Familia de Ozzy Osbourne

Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de su muerte, pero en 2020 el cantante había confirmado públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, además de haber enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años, que incluyeron cirugías, complicaciones musculares y una movilidad cada vez más limitada.

Pese a todo esto, Ozzy intentó mantenerse activo hasta el final. A principios de este año anunció que se retiraría de los escenarios, pero logró realizar una emotiva serie de presentaciones para despedirse de su público, donde la nostalgia, el respeto y las lágrimas marcaron cada función. En sus shows recientes, el ídolo dejó claro que, aunque su cuerpo ya no le permitía seguir, su alma seguía siendo rockera.

Estas son las polémicas de Ozzy Osburne / Redes sociales

¿Cuál fue el legado de Ozzy Osbourne en el heavy metal?

Ozzy Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, y desde muy joven supo que no encajaba en lo convencional. Esa rebeldía se transformó en arte cuando, junto con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, fundó Black Sabbath, banda que cambiaría para siempre el sonido del rock.

Con discos legendarios como Paranoid, Master of reality y Sabbath bloody sabbath, Ozzy y su grupo no solo vendieron millones de copias, sino que construyeron los cimientos del heavy metal como lo conocemos. Su voz única, su presencia escénica agresiva y su actitud irreverente lo convirtieron en un ícono que no temía romper las reglas.

Cuando dejó la banda, su carrera en solitario fue igual de potente. Con álbumes como Blizzard of ozz, No more tears y The ultimate sin, Ozzy demostró que no necesitaba de nadie para brillar. Además, fue el responsable de descubrir a guitarristas de culto como Randy Rhoads, Zakk Wylde y Jake E. Lee, con los que formó una nueva leyenda.

Revistas como Hit Parader lo colocaron entre los mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, y tanto fans como críticos reconocen que, sin Ozzy, el metal no sería lo que es hoy.