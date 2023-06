Periodista Jordi Martín gana terreno en la demanda interpuesta por Clara Chía y Gerard Piqué

En mayo, Piqué y Clara Chía solicitaron una orden de alejamiento en contra de Jordi Martín, ya que se sentían acosados.

Este 7 de junio, se llevó a cabo una audiencia por la demanda que Clara Chía y Piqué entablaron en contra de Jordi Martín, famoso paparazzi de Shakira, debido el acoso que, presuntamente, han sufrido de su parte.

Aunque la polémica pareja aún no ha dado declaraciones de lo que pasó dentro de la corte, el periodista sí rompió el silencio y manifestó que la parte demandante ha “montado todo un show” en los tribunales, principalmente la modelo.

De acuerdo con el reportero, la expareja de Shakira y su nueva novia no han querido ni verlo a la cara, por lo que solicitaron dar sus declaraciones en una sala aparte: “me han sorprendido muchísimo las medidas de seguridad. Solicitaban protección especial”, precisó.

Bajo este panorama, contó que Clara Chía le dijo al juez que, por su culpa, ya no podía realizar sus actividades cotidianas y hasta lo acusó de provocarle problemas psiquiátricos, incluido una fobia a la prensa.

Clara Chía habría argumentado que, por culpa de Jordi Martín, tiene problemas psiquiátricos / Instagram: @elgordoylaflaca

“Se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos. A mí no me ha hecho ninguna gracia todo lo que he escuchado, yo aquí voy a llegar hasta donde voy a llegar”, sostuvo.

Asimismo, detalló que la joven ha dicho “muchas barbaridades” en la corte e incluso mostró un informe psiquiátrico, los cuales, aparentemente, el juez no habría tomado en cuenta.

Juez defiende la libertad de expresión

Según Jordi Martín, la autoridad defendió la “libertad de periodismo” y le permitió demostrar que no solamente presenta fotografías sobre la pareja, sino que también tiene imágenes de otras celebridades.

“En un mes ¿solamente he estado con Clara Chía? No. Ella dice ‘tengo fobia a la prensa, tengo fobia a la aparición mediática’, como le ha dicho la fiscal ‘señora Clara Chía, hace menos de un mes, tu pareja, que tiene 30 millones de seguidores, ha montado una foto de ustedes’”, indicó.

El juez habría cuestionado la presunta fobia que Clara Chía dijo tener a la prensa y apariciones mediáticas / Twitter: @ClaGerFans

Jordi Martín le pide a Clara Chía que no se haga la “víctima”

Aunque comprende “la inmadurez” de Clara Chía, Jordi Martín le pidió que no se hiciera la “víctima”, pues sabía lo que implicaba meterse en un matrimonio de dos celebridades tan grandes como lo son Piqué y Shakira.

Para concluir, el paparazzi señaló que la pareja llegó con “el mejor bufete de abogados de España”, pero que las autoridades se inclinaron por la “libertad de expresión”, por lo que no les otorgaron la orden de alejamiento.

“El ministerio fiscal ha incidido muchísimo en la libertad de la prensa y, aparte, si les hubieran dado la razón, hubiera asentado un precedente histórico en este país. El ministerio fiscal ha dicho ‘no podemos darle la orden de alejamiento, ni a Piqué o a Clara porque asentaríamos un precedente muy malo”, concluyó.

Jordi Martín aseguró que el juez negó la orden de alejamiento que solicitó Clara Chía y Piqué / Instagram: @3gerardpique

