Polémico cantante se lanzó al público, pero sus fans no lo atraparon y se fracturó gravemente

El reconocido cantante y DJ argentino Maxi Trusso se convirtió en tendencia tras protagonizar un impactante accidente en su reciente concierto en el Niceto Club de Palermo. Durante su presentación, el artista intentó realizar un “stage diving”, pero el público no logró atraparlo, provocando una caída estrepitosa que derivó en graves lesiones.

El momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellos se observa cómo el cantante suelta el micrófono y se lanza con confianza hacia la multitud, pero, en un giro inesperado, su público no reacciona a tiempo y cae directamente al suelo. Segundos después, la audiencia, tras verificar que Trusso estaba consciente, intentó animarlo coreando "¡Olé, olé, Maxi!”.

¿Cuál es el estado de salud de Maxi Trusso?

La caída le ocasionó severas fracturas, lo que llevó a una cirugía de emergencia. Su mánager, Mariano Israelit, explicó a la prensa que Trusso sufrió una fractura en cuatro partes en la cabeza del fémur, por lo que los médicos tuvieron que intervenirlo con placas y tornillos. “Hoy a las 6:30 de la mañana lo bañaron y lo prepararon, y a las 8 lo llevaron. La operación empezó a las 10:15, más o menos. Y antes del mediodía ya estábamos charlando con los médicos”, detalló Israelit.

Desde el hospital Rivadavia, donde fue ingresado de urgencia, Trusso aseguró que se encuentra con buen ánimo y optimista respecto a su recuperación. “Me van a operar mañana del fémur. Dentro de todo, pensé que iba a ser peor. Es grave, pero no tanto”, declaró el artista en una entrevista.

¿Por qué Maxi Trusso se lanzó al público?

En sus declaraciones posteriores, el cantante confesó que su acción fue impulsada por una mezcla de emoción y nostalgia. “Había mucha euforia en el momento. Era un clima de alegría, estaba todo perfecto para hacer algo así. Pero también tenía ciertas tristezas guardadas que a veces te hacen hacer actos inconscientes”, relató. Asimismo, reveló que esta decisión estuvo influenciada por la pérdida de un ser querido. “Fue algo liberatorio. Dije: ‘A partir de ahora doy este cambio y dejo ir el pasado’”.

No es la primera vez que Trusso intenta este tipo de maniobras en sus shows. En entrevistas previas mencionó que ha realizado saltos similares, aunque en esta ocasión reconoció: “Exageré, me tiré como si fuera una pileta. Algunas chicas me agarraron un poco, pero yo no les avisé. Fue un delirio”.

"Maxi Trusso":

Por lo que le sucedió tras tirarse al público durante su recital en Niceto Club pic.twitter.com/dq3V9HL38T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 28, 2025

¿Cuándo podrá volver Maxi Trusso a los escenarios?

Pese al desafortunado accidente, Trusso se muestra entusiasta sobre su regreso a la música. En un mensaje publicado en Instagram, agradeció el apoyo de sus seguidores y prometió retomar su gira lo antes posible. “Nos vemos muy pronto”, escribió, generando expectativa entre sus fans.

Por ahora, el cantante debe centrarse en su recuperación. Los médicos han indicado que necesitará reposo absoluto durante varias semanas antes de poder retomar sus actividades.

En redes, las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar, un gesto que sin duda al cantante argentino podría darle la fuerza para regresar antes de lo esperado a los escenarios.