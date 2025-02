¿Por qué bailó Serena Williams en el Super Bowl 2025 junto a Kendrick Lamar? Ella lo aclara

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 ha sido uno de los más comentados de los últimos años, generando tanto fascinación en muchos como críticas de quienes lo consideran el más aburrido de la historia.”

Sin embargo, detrás del espectáculo había muchos mensajes que en redes se han encargado de desmenuzar. Uno de los muchos mensajes es la aparición sorpresa de Serena Williams en el escenario, bailando al ritmo de Not like us, lo que ha generado una ola de especulaciones y reacciones en redes sociales. ¿Fue solo un baile o un mensaje dirigido a Drake? ¡La extenista ya respondió!

Serena Williams apareció bailando su icónico paso en el Super Bowl / Instagram

El baile de Serena Williams en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025

Serena Williams se robó el protagonismo en el show del Super Bowl LIX al compartir escenario con Kendrick Lamar, interpretando el ya icónico crip walk, el mismo baile que hizo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tras ganar la medalla de oro. Su participación se dio justo cuando Lamar interpretaba Not like us, un disstrack dirigido a Drake, lo que desató aún más controversia.

La conexión entre Serena y Kendrick surgió cuando el equipo del rapero se puso en contacto con ella para unir a dos leyendas de Compton en el evento deportivo más importante del año. La propia tenista explicó su decisión de aceptar la invitación.

“Cuando Kendrick Lamar y su equipo me llamaron y dijeron: ‘Hemos intentado hacer algo juntos desde hace tiempo. Nos encantó tu crip walk en las Olimpiadas cuando ganaste el oro’, no lo dudé ni un segundo. ¿El Super Bowl? ¿En serio? ¿Cuándo en el mundo podría yo bailar en un Super Bowl? (Nunca) ¡Hagámoslo! Sabía que mi baile ganador después de las Olimpiadas daría sus frutos un día”, confesó a través de Instagram:

En un video publicado en su cuenta, Serena mostró su preparación para el evento, luciendo un conjunto azul y blanco inspirado en el tenis, y practicando sus pasos antes de salir al escenario.

A pesar de la controversia desde su retiro del tenis en 2022, ha seguido siendo una figura influyente en el mundo del deporte, la moda y el entretenimiento. Su participación en el show de medio tiempo fue otro hito en su legado, con lo que dejó claro que su presencia sigue siendo poderosa dentro y fuera de la cancha. Para Serena, este momento fue una oportunidad única:

“¡Eso fue una locura! Fueron los mejores 10 segundos de mi vida. ¡Diez segundos!” Serena Williams

Serena Williams: ¿Su participación en el Super Bowl 2025 fue un mensaje directo a Drake?

La escena se tornó aún más interesante cuando los espectadores recordaron la historia entre Serena Williams y Drake. En 2015, el rapero canadiense fue vinculado sentimentalmente con la tenista, asistiendo a varios de sus partidos y dedicándole referencias en sus canciones. Sin embargo, la relación nunca fue confirmada oficialmente.

En 2017, Serena se casó con Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, lo que marcó un distanciamiento definitivo entre ella y Drake. El rapero no dejó pasar la oportunidad de referirse a su ex en su música. En 2022, en su tema Middle of the ocean, llamó a Ohanian “el groupie” de su esposa, comentario que el empresario respondió con orgullo en redes sociales:

“Soy incansable en ser el mejor en todo lo que hago, incluso en ser el mejor groupie de mi esposa”. Alexis Ohanian

Ahora, con la presentación de Serena en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 mientras sonaba ‘Not like us’, un tema que ataca directamente a Drake, muchos interpretaron su baile como una declaración de apoyo a Lamar en su rivalidad con el canadiense. Aunque de esto, Serena fue reservada y no habló al respecto.

Serena Williams, su esposo y Drake / Instagram

Kendrick Lamar: Las repercusiones y la advertencia de la NFL por Not like us

La aparición de Williams en el espectáculo ha generado reacciones divididas. Mientras algunos celebraron su participación como un homenaje a su ciudad natal, otros señalaron que su baile en Not like us era una provocación directa hacia Drake. El comentarista de ESPN Stephen A. Smith incluso insinuó que si una pareja suya hiciera algo similar con un ex, no lo aprobaría.

Por otro lado, la canción de Lamar también ha causado revuelo en la NFL. Según reportes, los abogados de la liga habrían advertido al rapero sobre los riesgos legales de incluir Not like us en el show de medio tiempo, debido a las fuertes acusaciones contra Drake en la letra y la demanda que pesa en contra de la disquera por difundirla.

En la canción más ganadora de premios de la música, Lamar menciona al canadiense por su nombre y lo acusa de pedofilia. Usa un juego de palabras en el estribillo con: “Tryna strike a chord. It’s probably A minor” (Tratas de tocar una nota y probablemente es ‘La menor’), además de señalarlo de apropiación cultural del género, pues no lo considera un rapero auténtico.

Sin embargo, a pesar de las advertencias de la NFL, Kendrick decidió seguir adelante e incluyó esta canción en el show. Si bien en la presentación del medio tiempo omitió el nombre del rapero, sí cantó la Not like us ante millones de espectadores de todo el mundo con un estadio lleno que coreó a todo pulmon “It’s probably A minor”, lo que convirtió su actuación en una de las más polémicas en la historia del Super Bowl. Hasta el momento no se ha informado que Drake haya interpuesto alguna demanda contra la NFL.

