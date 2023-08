RBD: Primeras imágenes del inicio de la gira; Poncho Herrera les mandó un mensaje

Llamaron la atención con sus vestuarios y un escenario lleno de luces, bailarines y toda la nostalgia. Todos los detalles del primer concierto de RBD.

Después de 15 años de haberse separado y cada quién haya tomado su propio camino en la vida y en lo profesional, RBD regresó este 25 de agosto a los escenarios.

Fue en El Paso, Texas donde dio inicio el Soy Rebelde Stadium Tour y la nostalgia estuvo presente en cada uno de los inolvidables momentos que se vivieron.

Un escenario con iluminación de primer nivel, una pasarela bastante grande y visuales bien logrados fue lo que los ‘rebeldes’ de El Paso pudieron gozar en esta primera fecha.

Así es el escenario, tiene una gran pasarela y escaleras donde los cantantes se pasean por todos lados / Instagram

Acompañados por primera vez de bailarines, los RBD cantaron todos sus éxitos y cabe mencionar que fueron muy celosos de todos estos detalles para que nada se filtrara antes de tiempo y pudiera ser una gran sorpresa para el público lo que estaban preparando.

Igualmente el vestuario fue otra de las sorpresas que guardaron muy bien y lucieron más de 5 cambios que dejaron impresionados a los asistentes.

De hecho Christian Chávez fue uno de los que más se atrevió con ese tema y lució un corset negro y en otra canción un abrigo de peluche rosa.

Christian portó este vestuario en Futuro exnovio y también lo acompañó con un abanico / Instagram

Otro de los momentos impactantes fue cuando Christian Chávez dio un discurso LGBT recordando cuando salió del clóset y sus fans estuvieron ahí para él. Ahora fiel a la esencia de RBD a seguir sus sueños y estar orgullosos de quienes son, el cantante animó a amar a los demás por lo que son porque: “Somos perfectos y así Dios nos ama”.

Tuvieron más de cinco cambios de vestuario / Instagram

Anahí también se llevó el show con espectaculares notas alcanzadas pese a su tímpano perforado con temas como Ser o parecer, misma que los fans ansiaban escuchar de nuevo, entre otros temas que tuvieron los arreglos originales.

🚨🚨🚨 ELA SE GARANTE! Mesmo com um tímpano perfurado e apenas um fone de retorno, Anahí fez o high note icônico de "Ser o Parecer". pic.twitter.com/1FX7AcSR4F — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) August 26, 2023

Por supuesto, Sálvame fue otro de los momentos emblemáticos de la noche.

Anahi emocionada em "Sálvame":



"Por todas as vezes que a cantamos com o coração partido, por todas vezes que a cantaram e eu não estive aí. SÁLVAME. Por favor, deixem-me escutá-los." 🩷 pic.twitter.com/qRshF9o2CN — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) August 26, 2023

Dulce María lució con su característico cabello rojo de su personaje en Rebelde: Roberta y los fans no podían creerlo. Y antes de cantar No pares también dio un discurso poderoso sobre nunca rendirte: “Cuando te sientas perdid, recuerda que tienes una misión”, dijo.

Dulce María lució con su cabello rojo como lo tenía en la telenovela / Twitter

Los temas que cantaron por fin se revelaron luego de muchas especulaciones y este es el setlist completo del Soy Rebelde Tour:

Tras de mí, Un poco de tu amor, Cerquita de ti, Aún hay algo, Otro día que va, Así soy yo, Cuando el amor se acaba, Fuego, Inalcanzable, Medley de: Tenerte y quererte, Me voy, Dame, No puedo olvidarte; Para olvidarte de mi, Enséñame, ¿Qué hay detrás?, I wanna be the rain, Celestial, Bésame sin miedo, Ser o parecer, Futuro exnovio, Qué fue del amor, No pares, Tu amor, Una canción, A tu lado, Este corazón, Siempre he estado aquí, Medley de: Era la música, Wanna play y Cariño mío, Adiós, Sálvame, Rebelde.

Christopher en el Soy Rebelde Tour / Twitter

Alfonso Herrera se hace presente en el tour de RBD 2023

Y precisamente unas horas antes de este primer concierto, que Poncho Herrera, el miembro de RBD ausente en esta gira, les envió un mensaje a sus compañeros.

“¡Éxito en el tour, fuerte abrazo y lo mejor siempre!”, escribió el exRBD etiquetando a sus amigos.