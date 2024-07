Revelan los últimos momentos de Shannen Doherty: “No estaba preparada para irse”

El pasado sábado 13 de julio, Shannen Doherty, icónica estrella de la serie ‘Beverly Hills 90210’, falleció a los 53 años luego de vivir una valiente batalla contra el cáncer. Lawrence D. Piro, oncólogo y amigo cercano de la actriz durante su lucha contra la enfermedad, ha compartido detalles conmovedores sobre sus últimos momentos.

Según el doctor, Shannen pasó sus últimas horas rodeada por un círculo íntimo de amigos que la acompañaron amorosamente hasta el final y dándole tranquilidad. “En las últimas horas, se encontraba en un lugar donde estaba muy cómoda, durmiendo y en transición, rodeada de algunos de sus amigos más íntimos. La habitación estaba rodeada de un selecto grupo de amigos que la estaban cuidando y apoyando mucho”, reveló a People.

La habitación en la que reposó por última vez llena de apoyo, se convirtió en un refugio para Shannen mientras ella atravesaba este momento difícil. “Fue sombrío y triste, pero hermoso y cariñoso”, describió el Dr. Piro.

Asimismo, indicó que “lo más duro de todo fue que ella no estaba preparada para irse porque amaba la vida”.

Shannen Doherty no quería morir / Instagram

Shannen Doherty no se rendía ante el cáncer y le extirparon un tumor cerebral

Diagnosticada inicialmente con cáncer de mama en 2015, Shannen experimentó bastantes altibajos en su salud hasta que en 2020 se descubrió que la enfermedad se había extendido a sus huesos. A pesar de las adversidades, ella se aferró de manera tenaz a la esperanza de vencer la enfermedad aunque no hubiera posibilidades. “En su mente, ella no quería considerar ninguna otra alternativa. Pensaba que estaba venciendo esto y estaba comprometida con la vida”, compartió el doctor.

Incluso en esta situación y atravesando sus momentos más difíciles, Shannen expresó su deseo de seguir adelante con el tratamiento, sin importarle el deterioro físico que experimentaba y las nulas posibilidades de mejoría. “No hablamos de lo que eso significaba en términos de tiempo adicional para ella, porque no era así como actuaba. Quería vivir cada día, no como si fuera su último día, sino como si fuera el comienzo de otro capítulo para ella”, comentó el médico y amigo de la actriz.

“Seguimos adelante hasta que ya no pudimos más. En la última conversación que mantuvimos, ella se estaba dando cuenta de que las cosas habían dado un giro bastante significativo. La conversación giró en torno al amor, el apoyo, el cariño y la lucha. Quería seguir con el tratamiento y luchar, aunque su estado físico había empeorado un poco. Y así lo hicimos”, agregó.

La actriz era tenaz / Instagram: @theshando

El año pasado, Shannen se sometió a una cirugía para extirpar un tumor cerebral, un obstáculo más en su lucha incansable contra la enfermedad. A través de su pódcast, continuó inspirando a muchos con su fortaleza negándose a rendirse ante la adversidad de la enfermedad y entonces luchó por recuperar sus habilidades para moverse luego de la operación, describiéndose a sí misma como “una persona que no se rinde”.

En noviembre de 2023, la actriz seguía firme en que su camino en la vida no podía terminar aquí: “No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. No he terminado”, comentó.

