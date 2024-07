Shannen Doherty mantenía la esperanza de recuperarse del cáncer: “Hay algo de positividad”

Hace unas horas, se informó el lamentable deceso de Shannen Doherty, actriz famosa por participar en series como ‘Hechiceras’ y ‘90210’, a los 53 años, tras una dura batalla contra el cáncer de mama.

Su agente, Leslie Sloane, confirmó la noticia a través de un comunicado para la revista ‘People’: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer”, indicó.

Pese a que llevaba varios años luchando contra esta enfermedad, la celebridad nunca perdió la esperanza de recuperarse, ni siquiera cuando los médicos le notificaron que su afección había hecho metástasis en sus huesos y cerebro.

Así fue como lo expresó en su último video para redes sociales. En dicha publicación, la actriz mencionó que había una pequeña posibilidad de remitir su condición.

Shannen Doherty y su último mensaje esperanzador

El pasado 25 de junio, Shannen compartió un video en Instagram para invitar a todos sus seguidores a escuchar el último capítulo de su pódcast.

Asimismo, admitió sentirse nerviosa por sus quimioterapias, pues desconocía por cuánto tiempo debía seguir en tratamiento.

“No tengo idea de cuánto tiempo estaré con la quimioterapia. No tengo idea si serán, ya sabes, tres meses, o si serán seis meses o si vamos a, ya sabes, si después de tres meses no funciona, si vamos a cambiar de nuevo como yo. En realidad, eso no es algo que pueda predecir, no es algo que mi médico pueda predecir y da miedo”, expresó. Haz clic aquí para ver el post.

En 2015, Shannen Doherty confirmó que tenía cáncer de mama y, aunque se había curado en 2017, fue en 2020 cuando la enfermedad regresó / Clasos

Pese a sus temores, contó que había una posibilidad de recuperación. De acuerdo con la famosa, las “células cancerosas habían cambiado de repente”.

“La positividad se debe a que la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente. Significa que hay muchos más protocolos que puedo probar, así que, por primera vez en un par de meses, probablemente me siento esperanzado porque ahora hay muchos más protocolos, mientras que antes tenía esperanzas, pero todavía me estaba preparando”. Shannen Doherty

Para finalizar, dejó entrever que jamás se rendiría en su lucha contra el cáncer de mama, el cual le fue diagnosticado en 2015.

