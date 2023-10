Revelan que Bruce Willis ya no puede hablar ni leer tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal

Lamentablemente el estado de salud de Bruce Willis se agrava cada vez más luego de que fuera diagnosticado hace un año y medio con demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta movilidad, personalidad, conducta y habilidades de lenguaje quienes la padecen.

Además, se sabe que esta enfermedad no existe un tratamiento que pueda frenar los avances. Desde que fue diagnosticado, el actor se retiró del ojo público, por lo que su familia, su esposa y su expareja, la actriz Demi Moore se han enfocado en cuidarlo.

Ahora un íntimo amigo del actor, Glenn Gordon Caron confesó que el deterioro para Willis es cada vez mayor, ya que la última vez que lo visitó ya no pudo leer, ni hablar.

Glenn Gordon Caron

“Lo que hace que (su enfermedad) sea tan acuciante es (que) si alguna vez has pasado tiempo con él, (sabes que) no hay nadie que tuviera más alegría de vivir. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana”, confesó para el portal PageSix.

Los síntomas de la demencia frontotemporal han seguido avanzando y le han arrebatado algunas capacidades básicas: “No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz. No quería que nadie lo supiera, y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su disposición y, sin embargo, sigue siendo él”.

Agregó: “Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido”.

El famoso ha sido sumamente apoyado y cuidado por su familia e incluso su exesposa, quien ha ayudado a su actual mujer a ver por el actor.

Gordon reveló que intenta visitar a Bruce Willis una vez al mes, pero no siempre ha tenido éxito en las reuniones: “Mi sensación es que en los primeros dos a tres (minutos) sabe quién soy”.

Hace algunas semanas Emma Heming, esposa del actor dio a conocer que se encuentra en una situación muy delicada: “Es muy difícil porque es duro para la persona que está enferma, pero también es muy duro para aquellos que lo rodean”.