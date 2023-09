Ricky Martin engañó a Jwan Yosef con un bloguero argentino ¡Y tenemos todas las pruebas!

De acuerdo con el bloguero, Ricky Martin siempre se portó muy amable con él.

En julio pasado, Ricky Martin (51 años) anunció su divorcio tras seis años de matrimonio con el pintor Jwan Yosef (38). Dos meses después, Max, un argentino de 22 años, nos comparte que hace un año, cuando Ricky todavía estaba casado, tuvo una breve aventura con él en Beverly Hills, California.

Máximo, platícanos de ti…

“Tengo 22 años. Nací en el sur de Argentina. Estoy estudiando periodismo en la provincia de Córdoba. También estudio peluquería como hobbie y soy bloguero. Subo contenido de mi persona, de moda y de mis viajes. Actualmente cuento con más de 12 mil seguidores. Soy abiertamente gay”.

-Aseguras conocer al cantante puertorriqueño Ricky Martin. ¿Cómo fue?

“En agosto de 2022 me fui de viaje con un amigo a Los Ángeles, California. Ahí nos dimos una vuelta por Beverly Hills. Entramos a Louis Vuitton y de repente veo a un chico guapísimo en la tienda. Me llamó la atención, porque llevaba seguridad. Enseguida reconocí que era Ricky Martin. Vi que volteó y me miró. Y después siguió su recorrido”.

Máximo tiene 22 años y es un bloguero especializado en moda y viajes. / Cortesía del Blogger

-¿Qué sucedió después?

“Por la noche, en el hotel, platicando con un amigo del encuentro con Ricky, le dije en broma: ‘le voy a escribir por mensaje privado en sus redes que soy el chico que se le quedó viendo en la tienda’. Y le puse ‘me gusta’ a todas sus fotos en su Instagram para que le aparecieran las notificaciones. Y cuál fue mi sorpresa que a las dos horas me lo respondió”.

-¿De verdad?

“Yo no lo podía creer. Incluso le pregunté: ‘¿sí eres tú? A ver, mándame un audio para saber que sí eres’. Al día siguiente me lo mandó. Me decía: ‘hola, hola, hola, good morning’. Ahí supe que sí era él. Le puse de broma ‘a ver qué día nos vemos’. Para mi sorpresa me respondió que sí. Yo seguía sin poder creerlo”.

-¿Y sí se vieron?

“Me propuso vernos un sábado, pero justo ese día yo tenía mi vuelo de regreso a Argentina. Me respondió: ‘bueno, veámonos el viernes’. Acordamos y él mismo me pasó a buscar donde me estaba quedando. Yo estaba súper nervioso. Pasó por mí manejando él mismo una camioneta de lujo. Sin chofer ni nada”.

-¿A dónde se dirigieron?

“A un lujoso hotel en Berverly Hills. Se llamaba SLS. Es un lugar muy lindo. Llegamos y me dijo que él pasaría primero y después yo. Llegamos a la habitación y pedimos para comer”.

Así comenzó la conversación entre Ricky Martin y Max / Cortesía del Blogger

-¿Qué pidieron?

“Sushi. Comimos en la habitación y luego vino lo demás. Intimamos. Fue una sola noche, porque yo al otro día me tenía que volver a Argentina. Al día siguiente nos levantamos temprano, desayunamos, me pasó a dejar de vuelta al departamento en donde yo estaba quedándome y de ahí nunca más nos vimos”.

Max afirmó que Ricky Martín era un buen amante / Cortesía del Blogger

-¿Siguieron su contacto por mensajes?

“Sí, hablamos alguna que otra vez. No más”.

-¿Siempre se portó cero poses contigo?

“Totalmente. Yo me imaginaba otra cosa de él. Porque, imagínate, semejante artista y estrella que es. Pero nada. Es súper ameno, cálido, muy lindo”.

Al principio, el joven no creyó que fuera el verdadero Ricky Martin / Cortesía del blogger

-¿Qué sentías en los momentos previos de llegar al hotel?

“Yo decía: ‘tengo que relajarme’, porque a veces los nervios te juegan en contra y terminas pasándola mal. Yo quería disfrutar del momento y lo pude lograr. Me ayudó mucho que él fue muy divertido y gracioso”.

-¿Quién dio el primer paso para intimar?

“Todo se fue dando de manera muy natural. Como que nos íbamos entendiendo con la mirada. Él siempre fue muy cálido conmigo”.

-¿Qué calificación le pones como amante?

“Un diez, definitivamente. Porque, además de ser una persona sumamente atractiva, tiene una personalidad encantadora. Yo sabía quién era. Pero tampoco era que lo admirara de toda la vida o que escuchara su música todo el tiempo. Obvio que conozco sus canciones. Pero no soy su fan”

Esta es una parte de las conversaciones que tuvo Ricky Martin con Max / Cortesía del Blogger

-Ahora que has dado a conocer el encuentro que tuviste con él. ¿Te reclamó?

“Un poco. Justo hace una semana me mandó un mensaje diciéndome que lo decepcioné por haber hablado de la noche que tuvimos. Jamás hablaría nada malo de él y lo que he dicho ha sido con respeto”.

-Veo que le preguntaste si le gustaría volver a pasar otra noche juntos y él te responde con un emoji…

“Se lo pregunté por diversión. Para ver qué me respondía. Pero, bueno, puso ese emoji. Tampoco me dijo que no. Yo creo que no le molesta que hable de lo que tuvimos, porque no me ha bloqueado de sus redes ni nada”.

-¿Sabías que en ese entonces era un hombre casado?

“Mira, como se fue dando todo, yo supuse que él y su esposo tenían una relación abierta. Cada vez es más común”.

Ricky Martin le reclamó al joven por hacer público su encuentro / Cortesía del Blogger

-¿Le preguntaste si era casado?

“Claro. Pero él evadió el tema. Así que no quise pecar de entrometido ni ser molesto, porque al final de cuentas, quien tendría que cuidar su matrimonio no era yo”.

-En julio, Ricky anunció su separación en redes. ¿Sentiste algún remordimiento?

“No. Viendo las fotos que sube últimamente en sus redes, siento que está disfrutando de su soltería. Y me parece muy bien. Siento que él siempre ha estado libre de prejuicios. Por eso, yo hablé de lo que pasó entre nosotros después de que él anunció su separación, antes nunca me hubiese atrevido. Ahora lo digo porque no me parece algo grave. No es que yo este destruyendo una familia, un matrimonio ni nada de eso”.

-¿Qué le mandarías decir a Ricky por medio de nuestras paginas?

“Primero, que no se enoje por esta entrevista y que ojalá nos volvamos a ver. No sabemos qué nos depare el destino, pero yo no cierro la página. Creo que hay mucho que dar y que me encantaría verlo de nuevo. Y más ahora que está soltero”, concluyó.

Max creyó que Ricky Martin tenía una relación abierta con su exesposo / Instagram: @ricky_martin

