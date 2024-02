Selena Quintanilla: Yolanda Saldívar da otra versión de lo que ocurrió con la cantante; culpa a alguien más

Este fin de semana se estrenó ‘Selena y Yolanda: The Secrets Between Them’, una docuserie en la que Yolanda Saldívar, la responsable de la muerte de Selena Quintanilla, ofrece su versión de los acontecimientos que tuvieron lugar el 31 de marzo de 1995. Saldívar asegura que su intención nunca fue asesinar a ‘la reina del Tex-Mex’, sino quitarse la vida a sí misma, debido a los problemas legales a los que estaba a punto de enfrentarse.

A punto de cumplirse 29 años del asesinato de Selena, Saldívar, quien disparó el arma responsable de herir mortalmente a la cantante, habla de la relación que mantuvo con quien fuera su jefa. La productora Oxygen visitó a la presa en la prisión de mujeres Unidad Mountain View en Gatesville, Texas, para realizar la serie.

Para contextualizar los hechos del 31 de marzo, la producción presenta un video de Yolanda en el momento de ser arrestada. Aparece dentro de una camioneta roja, estacionada fuera del Hotel Days Inn, donde se encontraba hospedada Quintanilla. La había visitado para hablar de los malentendidos financieros que el padre de la cantante había puesto sobre la mesa, culpando a Saldívar de malversación de fondos.

El video fue grabado después de la discusión entre ella y Selena que terminó con el asesinato de la joven cantante, que en ese momento tenía 23 años. Saldívar, desconsolada por el llanto, dice repetitivamente: “Mi historia nunca va a ser escuchada”.

De la escena captada en 1995, la producción cambia a una escena actual donde Saldívar, a sus 63 años, aparece con la determinación de contar “su verdad”.

“Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo, creo que la gente merece saber la verdad”, dice a la cámara.

El nuevo documental retrata una nueva versión de Yolanda Saldívar / Redes sociales

Yolanda Saldívar rompe el silencio: ¿Qué dijo sobre el asesinato de Selena Quintanilla?

Saldívar, quien ahora tiene 63 años, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 y podría salir en libertad condicional en 2025. En el documental, asegura que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Selena y que lo que pasó fue un accidente.

“En ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, declara Saldívar en el documental.

El material se divide en dos partes y cuenta cómo Selena tenía problemas para manejar su tienda de ropa, un sueño en el que no contó con el apoyo de su padre.

En su momento se manejó que Yolanda y Selena habían discutido ese día porque Saldívar le había robado. En el documental, Yolanda también niega haber robado dinero a Selena, y asegura que la familia de la cantante nunca la demandó por ello. Además, dice que nunca le mostraron pruebas de que estuviera malversando fondos del club de fans o falsificando facturas.

Además, Yolanda comenta que Selena estuviera viva si su padre no hubiera convocado a una reunión en la que acusó a Saldívar de quedarse con 90 mil dólares.

Yolanda dice que Selena estaría viva si Abraham Quintanilla no hubiera convocado a una junta / Redes sociales

‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’ ha generado mucha controversia, ya que muchos fans de Selena no creen la versión de Saldívar. Sin embargo, el documental también presenta entrevistas a familiares de Saldívar, detectives y fiscales que se encargaron del caso, lo que ofrece una perspectiva más completa de los hechos.

El documental se estrenó el 17 de febrero en Estados Unidos y se encuentra disponible en los Estados Unidos en la plataforma Peacock, mientras que el público en Latinoamérica aún tendrá que esperar más para verlo, pues aún no se revela una fecha de estreno ni en qué plataforma estará disponible.