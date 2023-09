Shakira arrasa con su presentación en los MTV VMAs 2023 y ¡hasta Taylor Swift se pone a bailar!

Taylor Swift se convirtió en la máxima ganadora de la noche pero Shakira es la más aplaudida.

Sin duda alguna, la entrega de los MTV Video Music Awards 2023 dejó una huella imborrable para los grandes fanáticos de la música, principalmente por la arrolladora presentación de Shakira, quien se convirtió en la primera latina en recibir un Vanguard Award.

A lo largo de diez minutos, la cantante deleitó a todos los presentes con un remix de las canciones que han marcado sus treinta años de trayectoria.

El evento vibró al ritmó de temas como She Wolf, Te Felicito, Objection (Tango), Whenever, Wherever y Hips Don’t Lie. Por supuesto, tampoco pudo faltar la famosa tiradera para Piqué, Session #53.

Vestida con un atuendo nude, la colombiana también mostró su talento al tocar la guitarra eléctrica y hasta se dio tiempo de acercarse a sus enloquecidos fanáticos, quienes la cargaron y la llevaron hasta una plataforma que la llevó a las alturas.

No solo el público se llevó un gran sabor de boca con cada una de sus canciones, las celebridades que estaban en el evento también disfrutaron cada momento del show, incluyendo la mismísima Taylor Swift.

A lo largo de la presentación, la intérprete de Karma estuvo coreano y bailando los sencillos de la colombiana, pese a que se notaba su confusión cuando su colega cantaba en español.

Al finalizar el show, Shakira expresó su agradecimiento por todo el apoyo que le han dado los fanáticos a lo largo de los años. La colombiana recibió dos galardones. El primero fue el Vanguard Award por su trayectoria y el segundo “Mejor colaboración” por TQG que hizo de la mano de Karol G.

Taylor Swift reacciona al performance de Shakira en los #VMA



¿Ya se decidirán a la colab?

Shakira da potente discurso

Al momento de recibir uno de sus premios, Shakira no dudo en agradecer a sus padres y a sus hijos, quienes la acompañaron en esta noche tan especial: “Muchas gracias por animarme y por hacerme sentir que ‘mamá puede hacerlo todo”, expresó.

Para finalizar, también dedicó unas emotivas palabras a sus fanáticos.

“Quiero compartir este premio con mis fans que siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas. Gracias por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante”, dijo.

Shakira en la alfombra rosa de los VMAs 2023

Taylor Swift se convierte en la máxima ganadora

Por su parte, Taylor Swift ganó nueve de las once categorías en las que estaba nominada, entre los que se incluyen Canción del año, Mejor dirección (de video), Mejor show y Artista del año.

“Solo quiero decir que significa mucho para mí que estos premios sean votados por los fans”, expresó, casi al borde del llanto.

Taylor Swift se convierte en la primera artista en la historia de los #VMA en ganar cuatro veces Video del Año. Culminó uno de los MTV más memorables de este año

