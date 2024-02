Shakira y Alejandro Sanz cambian de look juntos ¿Cómo se verán con su nueva imagen?

Shakira y Alejandro Sanz demostraron que son una de las amistades del medio del espectáculo más consolidadas, ya que, en esta ocasión, sorprendieron a sus seguidores con su más reciente cambio de look.

Desde que la colombiana tomó la decisión de mudarse a Miami luego de su polémica ruptura con Gerard Piqué, sus encuentros con Alejandro han sido más comunes.

Incluso, el intérprete de Corazón partido fue un contundente apoyo para la famosa en su fuerte ruptura con el padre de sus hijos.

Shakira y Alejandro Sanz han demostrado ser grandes amigos que se apoyan no solo en las buenas, sino en los malos tragos como la separación de la cantante con Piqué / Instagram: @shakira

Su amistad habría iniciado desde 2005 cuando ambos colaboraron en la canción La tortura. En ese momento las escenas mostraron que tenían una buena relación, aunque surgieron rumores sobre un supuesto romance, cuando la colombiana mantenía un noviazgo con Antonio de la Rúa. No obstante, ambos dejaron muy claro que solo sostienen una bonita amistad.

Shakira y Alejandro Sanz cambian de look en cita de amigos

Ahora, la cantante llevó a quien sería su mejor amigo a una cita fuera de lo común, dado que lo incentivó a que se hicieran ambos un contundente cambio de look.

La colombiana compartió en su cuenta de Instagram algunos videos de cómo fue este proceso.

“Así si da gusto ir a la pelu”, comentó Shakira mientras le estaban lavando el cabello con shampoo.

Shakira / Instagram: @shakira

Shakira tomó la mano de Alejandro, mientras también le lavaban el cabello y el famoso agregó: “Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mis looks... Soy un muñequito y me cambia cositas”.

La intérprete de Antología le pidió a Sanz que confiara en ella, ya que le dejarían un look que le encantaría totalmente.

“Te tienes que dejar guiar por mí, soy tu asesora. Te va a encantar... Cualquier reclamación me la tienen que hacer a mí”. Shakira

Al momento, ninguno de los dos ha mostrado su nueva imagen en redes sociales. Sin embargo, sus fanáticos ya estarían más que ansiosos por ver el cambio de look de ambos cantantes.

Así fue el momento: