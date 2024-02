Sonia Sahar: Ella es la supuesta amante de Peso Pluma

La vida sentimental de Peso Pluma y Nicki Nicole se convirtió en uno de los temas de conversación más sonados de las redes sociales, aunque en esta ocasión no fue por andar derramando miel en un evento, sino todo lo contrario, ya que se confirmó el truene de la que fuera una las parejas más queridas.

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Nicki Nicole?

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

Resulta que, según las malas lenguas, el llamado ‘Doble P’ fue visto en Las Vegas al término del Super Bowl LVIII 2024 muy bien acompañado de una voluptuosa chica. Incluso, se difundieron varias imágenes y un video donde, aparentemente, el artista la estaría llevando de manita sudada y toda la cosa.

La reacción de Nicki Nicole ante la infidelidad de Peso Pluma

VEAN MI POST Y AYUMEN A COMPARTIRLO ES UN MENSAJE PARA NICKI NICOLE GRACIAS pic.twitter.com/HfpFSgqBdE — Adrián Escobar Chacón (@AdrianChacon31) February 13, 2024

Fue así como Nicki Nicole dio a conocer su truene con Peso Pluma un día antes del Día del amor y la amistad, pues a través de una historia en Instagram, la argentina se desahogó dando a entender que lo suyo con el intérprete de ‘Ella baila sola’ había llegado a su fin.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fue el mensaje contundente de Nicki Nicole.



Un video de Nicki Nicole también se hace viral

Ahora nicki Nicole es expuesta también ya que se le ve tomada de la mano de su manager. pic.twitter.com/T4Jg4Jyezn — PAPOLIL (@elpapolil) February 13, 2024

Aunque en medio de todo este escándalo surgió un nuevo video que pondría en evidencia que la argentina fue la primera en andar cuerneando al que fuera su galán, ya que en las imágenes se ve a la sudamericana, aparentemente, tomándole la mano a su manager, lo que desató las sospechas y provocó que algunos dijeran que ella fue quien anduvo de infiel antes de que estallara la bomba.

¿Quién es Sonia Sahar?

Posteriormente se supo que la mujer que acompañó a Peso Pluma en un casino de La Ciudad del Pecado se trataba de nada menos que Sonia Sahar, quien es influencer y la llamada tercera en discordia.

Algunas cuentas de redes, dieron con el presunto perfil de la mujer con la que el cantante le habría sido infiel a Nicki Nicole también tiene una cuenta en la página azul.

Sin embargo, cuando se dio con la identidad de Sahar, cerró su cuenta de Instagram.

Las intrigantes frases de Sonia Sahar en medio del escándalo

Pero la joven de prominentes curvas no se quedó callada ante el escándalo y lanzó un intrigantes mensaje a través de su cuenta de TikTok en el que expresó: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados de una historia”, dejando a muchos con incertidumbre sobre la veracidad de los rumores.