¿Timothée Chalamet se cayó en los Oscar 2026? La FOTO viral que desató dudas en la alfombra roja

La alfombra roja de los Oscar 2026 volvió a demostrar que no solo es el escenario de los looks más comentados de Hollywood, sino también de momentos inesperados que rápidamente se convierten en tema de conversación mundial. Este año, el protagonista de uno de los rumores más virales fue Timothée Chalamet, luego de que una fotografía comenzara a circular en redes sociales insinuando que el actor habría sufrido una caída en plena entrada al evento. ¿Pero, es verdad?

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¿Timothée Chalamet se cayó en la alfombra roja de los Oscar 2026?

El rumor comenzó cuando usuarios de redes sociales compartieron una fotografía viral de Timothée Chalamet en los Oscar 2026. En la imagen, aparentemente se observa al actor en una posición que sugeriría que perdió el equilibrio en las escaleras del evento.

La escena llamó la atención porque ocurrió justo en uno de los momentos más observados de la noche: el paso de las celebridades por la alfombra roja de los Premios Oscar, donde fotógrafos y cámaras capturan cada detalle. Por esa razón, cualquier gesto, tropiezo o situación inesperada suele viralizarse en cuestión de minutos.

Conforme la imagen comenzó a replicarse en diferentes plataformas, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios aseguraban que el actor había sufrido una caída frente a los fotógrafos, mientras que otros afirmaban que podría tratarse simplemente de un ángulo engañoso captado en el momento exacto.

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¿La foto viral de Timothée Chalamet podría ser falsa o creada con inteligencia artificial?

A medida que la imagen se difundía, también surgieron dudas sobre su autenticidad. Varios usuarios comenzaron a señalar que la foto viral de Timothée Chalamet podría haber sido manipulada digitalmente o incluso creada con inteligencia artificial.

Pese a la viralidad del tema, no existe confirmación oficial de que Timothée Chalamet haya sufrido una caída durante la alfombra roja de los Oscar 2026.

Ni la Academia ni el equipo del actor han emitido algún comunicado aclarando lo ocurrido. Tampoco se ha reportado que el intérprete haya tenido problemas de salud o inconvenientes durante la ceremonia.

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🚨 Timothée Chalamet :

Supuestamente se cayó al llegar a la alfombra roja de los Óscar.

😳

Al parecer no sabía bailar ballet.

😬#TioTendencias #Oscars pic.twitter.com/ZzXjzY2zwp — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 16, 2026

¿Timothée Chalamet ya estaba envuelto en polémica antes de los Oscar 2026?

Más allá de la fotografía viral, Timothée Chalamet ya se encontraba en medio de comentarios y críticas en los días previos a los Oscar 2026.

La controversia surgió después de que el actor hiciera declaraciones sobre disciplinas artísticas como el ballet y la ópera. En una entrevista, Chalamet expresó que no le interesaba trabajar en ese tipo de producciones y comentó que algunos artistas intentan “mantener viva esta cosa”, aunque, según su percepción, “a nadie le importa esto ya”.

Timothée Chalamet / Captura de pantalla

Las palabras generaron reacciones divididas en redes sociales. Algunos defendieron su derecho a expresar su opinión, mientras que otros consideraron que los comentarios minimizaban el valor cultural de esas disciplinas.

La situación recordó a recientes polémicas dentro de la industria del entretenimiento, donde declaraciones o publicaciones del pasado han provocado debates que terminan influyendo en la percepción pública de las celebridades.