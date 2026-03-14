Oscar 2026: Karla Sofía Gascón revive polémica, dice que hubo quienes no querían a una mujer trans, ¿da nombres?

La actriz española Karla Sofía Gascón volvió a hablar sobre uno de los episodios más comentados de su carrera durante la temporada de premios de Hollywood. A un año de la controversia que rodeó su nominación a los Premios Oscar, la intérprete recordó la presión mediática y las reacciones que surgieron en distintos sectores de la industria cinematográfica.

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Karla Sofía Gascón pierde en los Oscar / X: @elapanco

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre su nominación al Oscar?

Durante una entrevista con el medio El país, Karla Sofía Gascón recordó que su nominación a los Premios Oscar estuvo acompañada de un ambiente de controversia que, según relató, se desarrolló en diferentes espacios del mundo del entretenimiento.

La actriz señaló que, desde su perspectiva, hubo sectores dentro de la industria cinematográfica que no veían con buenos ojos la posibilidad de que una mujer trans obtuviera la estatuilla.

“Hubo mucha gente que no quería que una mujer trans ganara la estatuilla. Y lo lograron” Karla Sofía Gascón

La artista española explicó que, durante ese periodo, su nombre estuvo constantemente presente en debates mediáticos relacionados con diversidad, representación e inclusión en el cine internacional. La discusión se extendió tanto a medios de comunicación como a redes sociales, donde el tema generó múltiples reacciones.

La nominación de Gascón fue considerada un hecho relevante dentro de la temporada de premios de ese año, ya que su participación en la película Emilia Pérez había llamado la atención en diversos festivales y premiaciones previas.

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Karla Sofía Gascón / Redes sociales

¿Qué ataques y críticas recibió Karla Sofía Gascón durante la temporada de premios?

En la conversación, la actriz Karla Sofía Gascón también habló sobre el impacto personal que tuvo la polémica. Según explicó, durante ese periodo recibió una gran cantidad de comentarios negativos y mensajes ofensivos a través de redes sociales.

“Fue un año muy complicado, hubo muchas voces en mi contra, muchas críticas y ataques. Recibí mensajes negativos, amenazas y comentarios transfóbicos que nunca imaginé enfrentar de esta manera” Karla Sofía Gascón

Además, Gascón se refirió a los calificativos que circularon en algunos medios y plataformas digitales durante ese momento. En ese sentido, aseguró que las acusaciones que se difundieron no correspondían con su forma de ser.

“Los que me conocen saben que yo no soy racista, ni nada de lo que me calificaron. Fui una víctima fácil, a la que además le tenía mucha gente ganas” Karla Sofía Gascón

La actriz explicó que gran parte de la controversia se desarrolló en el ámbito digital. De acuerdo con su testimonio, las críticas y ataques se concentraron principalmente en redes sociales y medios de comunicación.

También mencionó que, en su experiencia cotidiana fuera del entorno digital, la reacción del público fue diferente. Según relató, durante sus viajes y actividades profesionales en distintos países no recibió comentarios negativos directamente.

“En realidad, en la calle nadie me ha dicho nada malo, ni en México, ni en EU, ni aquí. Todo lo contrario, solo me dicen cosas bonitas” Karla Sofía Gascón

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¿Cómo afectó la polémica de Karla Sofía Gascón a la promoción de la película Emilia Pérez?

Otro de los aspectos que abordó la actriz fue el impacto que la controversia tuvo en la promoción de la película Emilia Pérez, producción que protagonizó y que fue parte de la conversación durante la temporada de premios.

De acuerdo con Gascón, el ambiente mediático influyó en la manera en que se realizaron algunas actividades relacionadas con la difusión del filme.

“Había momentos en los que no podía salir a dar entrevistas o participar en eventos por el miedo a los comentarios y a la polémica que se generaba. Era como caminar en un campo minado” Karla Sofía Gascón

La actriz señaló que esa etapa representó un periodo complejo en términos profesionales y personales. Sin embargo, también indicó que la experiencia le dejó reflexiones sobre el proceso que atravesó durante esos meses.

“Aprendí mucho sobre resiliencia, sobre cómo mantenerme fiel a mí misma y a mi trabajo. Esta nominación no solo fue un reconocimiento a mi actuación, sino también un mensaje para todas las personas trans en la industria” Karla Sofía Gascón

Actualmente, Karla Sofía Gascón continúa involucrada en nuevos proyectos cinematográficos que se desarrollan en distintos países. Según se dio a conocer, la actriz trabaja en producciones en México, España e Italia, mientras mantiene su presencia en la industria audiovisual internacional.

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