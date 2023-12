Tras breve romance, Dua Lipa termina con su novio Romain Gavras

Medios británicos reportan que la cantante Dua Lipa ha terminado su relación con el cineasta francés Romain Gavras después de ocho meses de noviazgo.

Los famosos levantaron sospechas de romance en febrero de este año, luego de que fueran captados saliendo de una fiesta juntos.

La cantante confirmó su noviazgo con el director francés de 42 años, en marzo de este año, luego de que fueran vistos regresando a casa juntos tras asistir al desfile de Saint Laurent en la Semana de la moda de París.

Además la pareja hizo su primera aparición pública como novios en el Festival de Cannes 2023, en donde cautivaron a la prensa y desfilaron juntos y lucieron despampanantes vestidos de negro.

Quizá te interese: Dua Lipa presenta oficialmente a su nuevo novio, Romain Gavras, 14 años mayor que ella

Dua Lipa y su nuevo novio impactaron en el Festival de Cine de Cannes / Instagram: @dualipa

La última vez que fueron captados juntos fue hace apenas un mes. Ambos disfrutaban una noche junto a Gjin, hermano de Dua Lipa,

Ahora según los informes, la pareja habría decidido tomar caminos separado. A pesar de que parecía ir viento en popa una fuente reveló al diario The Sun que la pareja tomó la decisión de separarse debido a la exigencias de la carrera de Dua Lipa.

“Ella está cegada en lo que respecta a su carrera y la pareja terminó la relación antes de que las cosas se pusieran feas”, reveló. “Romain consideraba que Dua era una adicta al trabajo, pero no planea bajar el ritmo por nada ni por nadie”, confesó la fuente.

Te podría interesar: Dua Lipa y Henry Cavill robarán suspiros con Argylle, ¿dónde y cuándo verla?

¿Quién es Roman Gravais?

Es un director y actor de cine francés. Nació en 1981. Gavras es hijo del director de cine greco-francés Costa Gavras.

Al igual que su padre, Romain también es director. Gavras famoso por su trabajo en Athena de Netflix, un thriller de acción estrenado en 2022. También dirigió la película The world is yours (2018).



Gavras ha dirigido varios videos musicales, incluido Bad Girls de M.I.A., que ganó un MTV Video Music Award en 2012 y fue nominado para un premio Grammy en 2013. Romain también ha dirigido campañas de Louis Vuitton, Dior y Powerade.

Wikipedia

Te podría interesar: ¡Es una sirena! Dua Lipa es parte del elenco en la nueva película de Barbie