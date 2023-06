¿Ya es team Piqué? Carlos Vives explica por qué reaccionó a una foto del ex de Shakira y Clara Chía

Para muchos, Carlos Vives “traicionó” a su amiga Shakira al reaccionar a la foto de su expareja y su nueva novia.

Hace unos días, Carlos Vives fue tachado de “traicionero” y “mal amigo”, luego de que le diera un ‘me gusta’ a una foto de Gerard Piqué y Clara Chía, a pesar de que siempre ha dicho tener una gran amistad con Shakira.

Ante las especulaciones sobre su presunto “cambio de bando”, el famoso cantante rompe el silencio y aclara el porqué reaccionó a la romántica imagen entre el futbolista español y su nueva pareja.

En entrevista para La Mesa Caliente, señaló que tiene un equipo que se encarga de manejar sus redes sociales, ya que él “no tiene tiempo”, y le comentaron que todo fue un “accidente de oficina”.

“Tengo gente que trabaja para eso, yo no tengo tiempo. Eso fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que estaba manejando las cosas, encargado de revisar, me imagino cosas, (le dio like). Me metieron en un lío”, apuntó.

Carlos Vives dice que fue un error de su equipo el like a una foto de Gerard Piqué y Clara Chía / Instagram: @lamesacaliente

Bajo este panorama, resaltó que tiene muchos proyectos en su carrera y lamentó que la gente no se fijara en eso, solo para prestarle más atención a un “simple like”.

“Canto, en los últimos años, tengo mensajes tan importantes, para mí, y me equivoco en un like con Shakira y esa vaina es increíble. Lástima, pero eso es lo que hay”, concluyó.

Cabe destacar que Carlos Vives y Shakira han desarrollado una gran amistad, luego de que ambos colaboraron en el sencillo ‘La Bicicleta’, estrenado hace seis años.

Carlos Vives y su opinión sobre la ruptura entre Shakira y Piqué

En su momento, Carlos Vives dio su punto de vista y dijo que le deseaba lo mejor a Shakira y Piqué, sin embargo, admitió que apoyaba más a la cantante por la amistad que tienen de por medio.

“Hoy soy más fan de Shakira que antes, que ya es bastante decir, porque la verdad trabajar con ella, conocerla, vivir momentos difíciles con ella, todo lo que nos pasó en la bicicleta y todo eso, hoy la respeto y la quiero más”, precisó.

En su momento, Carlos Vives reconoció que apoyaba más a Shakira en su ruptura con Gerard Piqué / Facebook: Carlos Vives

Carlos Vives le aconseja a Shakira

Tras el estreno del sencillo de Shakira junto a Karol G, ‘TQG’, Carlos Vives reveló que había estado en comunicación con la colombiana y hasta la aconsejaba en medio de su polémica con Piqué y Clara Chía.

“Tengo una amistad con Shaki de muchos años. Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa'; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, mencionó.

Carlos Vives considera a Shakira como una gran amiga, por lo que dejó en claro que siempre la apoyará / YouTube: Carlos Vives

