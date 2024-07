A Arturo Carmona le gusta estar saludable por lo que se hace chequeos médicos periódicos

El actor comentó que el pasado fin de semana celebró con su familia en Monterrey donde estuvo presente su hija Melanie Carmona donde le dio un regalo para que lo abriera el mero día de su cumpleaños.

Arturo nos contó cómo se siente de cumplir un año más. “Bendecido y con salud principalmente. Lo estoy celebrando con mi segunda familia porque eso hemos formados todos en Fugitivas. Dicen que es de buen augurio que lo festejes trabajando entonces estoy contento por todos los apapachos de la gente y de mis compañeros”.

El actor nos cuenta como han sido estos años. “Han sido maravillosos y manejarme con mucho respeto y eso es parte de mi forma de ser. Respeto a mis compañeros, a los medios, y dar todo en lo que haga y hacerlo lo mejor posible”.

Arturo señaló que todo en exceso a la larga cobra factura. “Todo en exceso con el tiempo cobra factura. Siempre hay que hacer acorde a las etapas de tu vida. Primero tienes que monitorearte hacerte estudios para ver como te encuentras físicamente. Porque con paso del tiempo puede haber desgaste de las coyunturas, de los huesos, y hacerlo por salud”.

“Hay que hacerse un check up en general para descartar cualquier problema grave, para cuando vas a hacer ejercicio o para vivir sanamente”.

Al preguntarle como se cuida respondió: “Cada vez hay más alimentos contaminados que van mermando tu salud, hay que hacerlo por eso. A cierta edad hay que checarse ciertas cosas, para sentirte bien y poder atenderlas. Me hago una revisión dos veces al año o por lo menos una al año. Porque quiero durarle muchos años a mi hija y familia y eso es un consejo que les daría toda la gente”.

“Hay que hacer ese chequeo para afrontar los problemas y no tener miedo, porque si te dejas que te de miedo, no podrás enfrentar la situación. El miedo no sea checarte, que no sea miedo el no querer hacerte esa revisión y las enfermedades se agravan con la mente entonces también está padre asistir a tomar terapias”, finalizó.

