A Rossy Mendoza, tras su operación de cadera, ¡le está costando mucho volver a caminar!  

Luego de la aparatosa caída que sufrió Rossy Mendoza en la que se fracturó la cadera y le tuvieron que poner una prótesis, la visitamos en su casa del sur de la CDMX. Ese mismo día también la visitó la actriz Arleth Terán y el clarividente Saúl Maxwell, quienes le llevaron fruta y comida. Platicamos con la querida vedette y nos contó lo difícil que está siendo volver a caminar.

Sra. Rossy, ¿cómo va su recuperación?

“Gracias a Dios todopoderoso, día con día estoy mejor. Jamás pensé que fuera caerme de las escaleras y a fracturarme. Me operaron y me pusieron una prótesis, ahora tiene que adaptarse mi cuerpo a ella. Día a día estoy mejor porque no podía caminar, pero ya doy cuatro o cinco pasitos, que bueno, ¿no?”.

¿Qué recomendaciones le dio el médico?

“Pues quiere que camine diario, pero no puedo. Cuando camino me duele mucho y tengo que esperarme, pero voy poco a poquito. Apenas doy tres pasitos y me molesta mucho. Antes para mí caminar era maravilloso, siempre me había gustado mucho caminar, me iba de aquí de mi casa a la carretera caminando y ahora es un suplicio”.

Rossy Mendoza, Arleth Terán, Saúl Maxwell y su hija Silvana estuvieron platicando un par de horas. / Mauro Godoy

Vemos que sus amigos la visitaron hoy, ¿no es así?

“Sí, hoy vino Arleth Terán y Saul Maxwell, me trajeron una canasta de frutas y una paella deliciosa. Estuvimos muy contentos platicando un rato, también ha venido Lyn May. Le agradezco a toda la gente que se ha preocupado por mí. Me traen comida y chocolates, qué lindos son”.

Tiene planeada una serie, ¿qué va a pasar?

“Sí Minie West que es actriz y productora, me invitó a trabajar con ella. Ahorita me parece que anda de viaje y ya llegando me va a mandar lo que tengo que hacer. Quiero estar bien con la ayuda de papá Dios y de los ángeles, ¡compadézcanse de mí!”.

María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy es una primera vedette de cine, teatro y televisión mexicana.

/ Archivo/ Facebook Rossy Mendoza

A pesar de la adversidad la vemos de muy buen humor, ¿cómo le hace?

“Sí, no me queda de otra. A veces me desespero de estar en la cama y me pone triste, pero cuando me vienen a ver me siento feliz. Aunque ande sin maquillaje. La otra vez me vi en el espejo sin maquillaje y casi me desmayo (risas). Pero es un honor y un privilegio salir en TVNotas”.

En este momento, ¿cuál es tu deseo?

“Qué toda la humanidad este bien. Que no haya hambre en el mundo y que sea un verdadero placer vivir en este planeta. Y para mí pido salud, dinero, amor y belleza”.

La vedette sufrió una fuerte caída que le provocó una fractura.

/ Twitter: Rossy Mendoza

Algo que quiera agregar…

“En cuánto me pueda parar y ya me pueda sostener... voy a empezar con mi baile: hago, tahitiano, hawaiano y jazz. Mi abdomen sigue perfecto y mi cinturita igual ¡Estoy hecha un súpercuero! Lo que necesito es salud y le pido a Dios que me ayude”.