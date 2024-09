Actor de Fugitivas confesó que tiene una relación abierta con su novio y que utiliza aplicaciones de ligue

A la par del éxito de su personaje “Erick Sotomayor” en ‘Fugitivas’, Aldo Guerra debutó en la obra Smiley, que trata de la relación entre dos hombres de personalidades diferentes y el uso de las aplicaciones para ligar.

El hijo de Rogelio Guerra nos dijo que se identifica con su personaje: “Yo a veces tengo inseguridades. En el medio artístico el físicoes muy importante. Se presiona. Piensas que solo teniendo cierto físico puedes hacer ciertos papeles. Yo tengo mucho que ofrecer”.

“A lo mejor mi carta más fuerte no es la musculatura perfecta, pero tengo mil cualidades que son muy valiosas y poderosas”. Aldo Guerra

Nos reveló que con su pareja, el artista plástico Óscar ‘el Terrícola’, lleva 4 años de relación abierta: “Es un trabajo personal fuerte: Aceptar quién eres y aceptar a tu pareja. Y no poner reglas que no van a poder cumplir”

La gente todo el tiempo pone el cuerno. Lo que haces con la relación abierta es que desaparece el cuerno. Lo hablas con tu pareja. Se vuelve tu cómplice. Es una relación más de calidad”.

Aldo Guerra participa en Smiley / Redes sociales

¿Cómo se evitan los celos de saber que tu pareja está con otro?

“Son inevitables, pero son parte del proceso. La regla que tenemos es que todo se vale mientras no dañemos al otro”.

“Decidimos no contarnos para no pensar con quién está el otro y no mal viajarnos. Si un día nos preguntamos, nos tenemos que decir todo. Le pregunto qué tanto hizo y se vuelve una fantasía y la pasamos maravilloso. Igualmente, cuando yo tengo mis experiencias hermosas con alguien más, llego con mi chico siendo el más feliz porque agradezco que puedo estar con él y ser libre”.

Aldo Guerra y su pareja, el artista plástico Óscar ‘el Terrícola’ / Redes sociales

Aldo Guerra nos habla de las apps de ligue

Aldo fue muy abierto para confesarnos que usa la aplicación de ligue Grindr que es únicamente para hombres. “La he usado desde los 18 años. Fue parte de cómo aprendí a conocer gente. Antes era complicado saber dónde estaban. De repente conocí la app y los encontré. Además cerca, porque marca la distancia a la que están”.

“Sé usar esas aplicaciones muy bien. Identifico cuando son perfiles falsos. Uno se va entrenando para esas cosas. Me la he pasado muy bien y he sacado momentos maravillosos gracias a ella”.

“Mi primera cita de Grindr se convirtió en mi primer novio. Me ha pasado que me ven en la app y me dicen: ‘Ah, eres el de la televisión’. Antes no ponía foto porque quería ser discreto, pero ya dejé eso atrás. No tengo nada de qué avergonzarme”.

Finalmente, nos dijo que ya no tiene tabúes en hablar sobre su orientación s3xu4l públicamente: “Antes tenía pánico. Por eso no decía nada. Actualmente hay otra mentalidad y me hace feliz que no me encasillen en ese tipo de personajes”.

Aldo Guerra en Smiley / Alejandro Isunza

ALDO GUERRA ES ACTOR DE CINE, TV Y TEATRO

Es hijo de Rogelio Guerra y nieto de Germán Robles. Nació en Monterrey.

Debutó en 2013 en la serie ‘Gossip girl Acapulco’.

Prestó su voz para el doblaje de producciones como ‘Es tan Raven’ y ‘Más barato por docena 2'.

En 2015 alcanzó gran popularidad al interpretar a ”Alberto” en la telenovela Amores con trampa.

Lo hemos visto en otros melodramas como ‘Mi adorable maldición’ (2017), ‘Tenías que ser tú' (2018) y actualmente en ‘Fugitivas’ encarnando a “Erick Sotomayor”.

Da vida a “Bruno” en la obra de teatro ‘Smiley’, que se presenta todos los jueves en La teatrería en la colonia Roma, CDMX.

PLATICAMOS CON RODRIGO NEGRINI, QUIEN TAMBIÉN PARTICIPA EN LA OBRA. HA TENIDO RELACIONES ABIERTAS

El actor brasileño Rodrigo Negrini tiene 24 años de trayectoria, de ellos 5 en México. Hace unos meses lo vimos en la bioserie de Gloria Trevi ‘Ellas soy yo’. Ahora participa en ‘Smiley’.

Nos contó que él es un hombre gay en la vida real y que le encanta hacer una obra sin clichés: “Tener la oportunidad de representar a una comunidad de una manera tan real es un honor”. Reconoció que también se ha metido a las aplicaciones de ligue. “Son las nuevas cartas. Antes la gente ligaba por cartas y ahora la tecnología lo ha facilitado”.

Además, también ha tenido relaciones abiertas: “Me ha ido muy bien, pero debes evolucionar en términos emocionales. Lo que vale son los acuerdos entre las parejas. Si para los dos está bien construir una relación de esa manera, está perfecto. Yo no estoy a favor de las infidelidades o traicionar. Mejor que sea algo consensuado”, finalizó.

