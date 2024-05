Actriz argentina sufre accidente de auto en un viaje que casi le cuesta la vida: “No me acuerdo de nada”

Inés Palombo, actriz argentina de las series Rebelde Way, Floricienta y La niñera, sufrió un grave accidente durante sus vacaciones familiares en Abu Dabi, convirtiendo lo que prometía ser un día de emociones y descubrimientos en una auténtica pesadilla tras el incidente automovilístico en el que se vio envuelta.

Tras su llegada a la ciudad, la actriz compartió sus experiencias, pero de pronto, su presencia en las redes sociales se detuvo, lo que causó inquietud entre sus seguidores. Después de días de silencio, finalmente reveló en un relato minucioso que había sido hospitalizada en Dubai a raíz del accidente en Abu Dhabi.

"Íbamos a conocer Abu Dhabi y terminamos durmiendo en un hospital”

Mira: Fallece hijo de famosa conductora y actriz en incendio en su domicilio

¿Qué le pasó en el accidente de auto a la actriz argentina Inés Palombo?

La actriz reveló que su accidente fue automovilístico: “Al poquito tiempo de subir a la autopista, un tipo nos chocó de atrás a casi 100km/h.”

Su instinto maternal la impulsó a resguardar a su hijo, quien ocupaba el asiento trasero del automóvil junto a ella, pero ese es el último recuerdo que tiene: “Desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé”.

Inés Palombo muestra imágenes del accidente y su estancia en el hospital

Inés Palombo también compartió fotografías de su estadía en el hospital, así como imágenes del grave accidente que la dejó inconsciente por varias horas.

“Me enteré después que ambos autos perdieron el control. Nosotros dimos un trompo y el otro auto volcó. Policías, ambulancias y lo que ven ; fractura de costillas, 24 horas internada y varios dolores que me acompañarán algunas semanas. Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan”, manifestó. Inés Palombo





Ve: ¿Camila Cabello sale del clóset? Desata rumores con fuertes declaraciones

Finalmente, Inés Palombo reflexionó sobre su accidente y expresó su gratitud por todas las muestras de cariño recibidas.

Dentro de todo, estamos bien. Gracias por tantos mensajes y tanto amor (perdón que no puedo contestar uno por uno), pero el amor se siente. Abrazo enorme”, concluyó.

Inés Palombo





¿Quién es Inés Palombo?

Inés Palombo, una actriz y modelo argentina de 38 años, nació en Rosario. Tiene un hijo con su pareja, Nicolás Urgarte.

Su carrera despegó cuando fue seleccionada en un casting realizado en la revista mensual de su país para unirse al elenco de la segunda temporada de Rebelde Way, donde interpretó el papel de Sol Rivarola, la antagonista juvenil de la serie.

Desde entonces, ha participado en diversas producciones televisivas, entre las que se destacan Mujeres asesinas 2, Romeo y Julieta, Amores de historia, Floricienta y La niñera.

Lee: ¡Kimberly ‘La más preciosa y Óscar Barajas buscan ser papás! Ya iniciaron los trámites de adopción