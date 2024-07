Actriz de ‘Aventurera’ ¿está desesperada por recibir críticas de Niurka?: “Mamá Niu, es mamá Niu”

El estreno de la nueva versión de “Aventurera”, protagonizada por Irina Baeva, ha estado envuelto en la polémica desde su debut hace unas semanas. Las críticas hacia Baeva fueron intensas, centrándose principalmente en sus habilidades de canto y baile, consideradas por algunos esenciales para interpretar el icónico personaje de Elena Tejero

La crítica más fuerte fue de Niurka Marcos y es que, a través de un video en redes sociales, dio su opinión acerca de la nueva puesta en escena:

“A ver, niña: Estira los brazos. No mires al piso. Sonríele a la gente. Báilale a la gente… Eso es un coreógrafo. ¿Qué cara... hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? ¿Dónde están los bailarines?” Niurka Marcos

Lee: Juan Osorio responde a Alejandro Gou tras acusarlo de robarse a sus bailarines

“No lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo, pero Irina no es vedette, no. Entonces me veo obligada a decir en español: ¿Bailas?”, dijo a su estilo.

Si bien la forma en que Niurka expresó sus opiniones ha sido cuestionada por algunos, sus palabras han resonado en una actriz del mismo elenco que, contrario a lo que se podría pensar, anhela recibir una crítica de la vedette, incluso si esta es negativa.

Niurka crítica fuertemente a Irina Baeva / Instagram: @irinabaeva / @niurka.oficial

Mira: Laura Bozzo se disculpa con Mauricio Barcelata: “lo humillé, lo maltraté”

Coco Máxima dice que está desesperada por recibir críticas de Niurka: “Mamá Ni, es mamá Niu”

Coco Máxima, actriz trans que participa en la obra, ha confesado en una entrevista reciente que le encantaría recibir una crítica de Niurka, ya sea positiva o negativa.

Para Máxima, la opinión de Niurka, al ser una figura tan importante del espectáculo mexicano, tendría un gran valor y representaría un honor.

Instagram

De hecho, la actriz ha bromeado con la posibilidad de publicar en su perfil de Instagram cualquier comentario que Niurka haga sobre ella y su actuación en “Aventurera”, incluso si este fuera negativo.

Coco Máxima “La verdad es que para mi mamá ‘Niu’, es mamá ‘Niu’ y si alguna vez a mí me cae un bombardeo de Mamá ‘Niu’, yo voy a estar bien contenta, riéndome de que está hablando de mí, de que me está echando, la verdad me encanta, yo pondría ese video en mi feed, la amo”

Así lo dijo Coco Máxima:

Conociendo la a ‘La mujer escándalo’ es seguro que tarde o temprano le conteste.

Coco Máxima, ¿la favorita del público en “Aventurera”?

En redes sociales, los elogios hacia Coco Máxima no paran. Muchos la consideran una revelación en el escenario, aplaudiendo su versatilidad y capacidad para brillar en cada uno de sus papeles.

Sus elegantes vestuarios también han sido objeto de gran admiración.

Mira: Nicki Nicole ¿se declara bisexual? Accidentalmente en un video en vivo reveló que le gustan las mujeres