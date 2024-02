Actriz de Televisa denuncia que fue agredida: “Me maltrató físicamente y moralmente”

Sandra Montoya, violinista y actriz de Televisa Univisión, encendió las alarmas luego de que dio a conocer que hace unos días fue agredida por su propio dentista.

¿Qué le pasó a Sandra Montoya?

Mediante una entrevista para Venga la alegría, la venezolana dio detalles de lo que le sucedió con el dentista que la atendía identificado como José ’N’.

De acuerdo con la histrionisa, ella acudió al consultorio del sujeto para pedir una la garantía de un tratamiento que ya le habían hecho por el cual pagó más de 120 mil pesos. No obstante, la persona se negó y la agredió de manera física y moralmente.

Lo único que le pedí fue: ‘Atiéndeme. Tengo nueve meses pidiéndote [...] Atiéndeme’. No me quiso atender. Me atendió de mala manera. Me maltrató física y moralmente. Sandra Montoya

Eso no es todo. Sandra relató que poco después de querer abandonar el lugar, José N la persiguió y la golpeó. Manifestó que esta persona la aventó y le intentó arrebatar su bolsa, ya que le querría quitar su expediente. ¡La golpeó en el brazo izquierdo!

Sandra Montoya actuará de forma legal en contra de su dentista

Montoya no dejó pasar estas agresiones, dado que rápidamente acudió con su abogado para comenzar con un proceso legal. No obstante, subrayó que no es su intención perjudicar la carrera del sujeto.

“A mí no me interesa perjudicar su carrera, pero lo que hizo ayer, golpearme, jalonearme; quitarme mi bolsa, según él, con intenciones de quitarme mi expediente, eso no le da derecho y lo va a decir mi abogado”

Sandra Montoya

Agregó: “Tengo muchos mensajes en el teléfono, que ya los tiene el MP, donde me amenazaba que me iba a acabar; que me iba a meter a la cárcel. El tipo me golpea a mí y me quiere meter a la cárcel; y que me va a buscar a mi casa”.

Al momento, Sandra Montoya no ha dado más actualizaciones respecto al caso. No obstante, en la entrevista para el matutino dejó claro que no descansará hasta que se haga justicia en cuanto a la persona que la amenazó y agredió.

