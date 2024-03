Adamari da la cara a las críticas tras dar detalles de su divorcio con Luis Fonsi: “No tengo miedo de hablar”

Adamari López y Luis Fonsi eran una de las parejas más consolidadas del medio. La ahora expareja inició su relación en 2002 y se casaron en 2006, pero terminaron divorciándose en 2010.

¿Qué contó Adamari López de su divorcio de Luis Fonsi?

La ruptura se volvió verdaderamente mediática y, aunque al principio los famosos fueron mesurados en cuanto a las razones de su separación, la conductora confesó en su libro ‘Viviendo’ que el cantante, aparentemente, le fue infiel y hasta la llegó a “despreciar” por la mastectomía a la que se sometió a raíz del cáncer de mama que padeció en su momento.

A más de una década desde su polémica separación, la famosa presentadora relató cómo se dio el divorcio con Fonsi. A través de una entrevista con Yordi Rosado, la también actriz contó que su matrimonio con el artista llegó a ser “frío”.

Además, confesó que el cantante le pidió el divorcio por teléfono, pues él “ya no la quería más”.

Pese a todo el daño que sufrió, Adamari aseguró que no le tiene rencor a Fonsi. Sin embargo, manifestó que en el momento de su ruptura “le faltaba madurez” al cantante.

Pasa la página, grita Luis Fonsi ¿a su ex Adamari López? / Instagram

Adamari López se defiende de las críticas tras contar “su verdad” luego de su divorcio con Luis Fonsi

Como era natural, la también actriz se volvió tendencia tras destapar más detalles de su separación con el cantante de Despacito. Según López, le sorprende como que es que un tema que sucedió hace 15 años sigue volviendo a dar de qué hablar.

Sin embargo, Adamari compartió para un periódico de circulación nacional que agradece muchísimo el apoyo de los usuarios, aunque no todos sean positivos.

Adamari López / Instagram: @adamarilopez

“Me sorprendo de cómo algo que pueda decir y que es información que ha estado ahí, puede volver a hacerse viral; yo lo agradezco muchísimo, aun cuando los comentarios no sean necesariamente los que me gusten”. Adamari López

Y es que, la puertorriqueña dio a conocer que ha recibido de todo tipo de comentarios, entre ellos los negativos, ya que algunos usuarios no están de acuerdo con que Adamari siga revelando detalles de lo que fue su divorcio con Fonsi.

Adamari López

Por esta razón, López recalcó que su intención es esconder detalles de su pasado, pese a que ha intentado destacar solo por su trabajo profesional, entiende que su vida privada despierte interés en la gente. ¡No tiene miedo de decir la verdad!

Adamari López “Yo no tengo miedo de hablar de nada, se lo dije a Yordi en el programa, y creo que mientras más frontal y sincera sea. Mientras más pueda afrontar equivocaciones que he tenido, me puedo relacionar más con la gente porque soy una ser humano”.

Adamari López / Instagram: @adamarilopez



Agregó: “Nadie es perfecto, pero lo único que puedo hacer es agradecer y no dejar de sorprenderme por esas notas que salen donde digo: ‘Oye, pues si eso es normal, o eso ya lo había dicho, o eso es una mentira, ¿por qué se hace tan grande?’. Hay cosas que no puedo controlar, pero que al final agradezco porque me mantienen en el ojo del público”.

Sin duda, Adamari no teme a lo que digan de ella tras revelar más detalles de su relación con Fonsi. Por su parte, Luis sigue sin pronunciarse ante las más recientes declaraciones de Adamari.