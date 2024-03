Adamari López revela inesperado detalle de Toni Costa ¡en el delicioso!

Adamari López sigue dando de qué hablar en redes sociales tras revelar detalles nunca antes dichos sobre sus relaciones pasadas.

Hace unos días, la conductora acudió a la entrevista de Yordi donde confesó que Luis Fonsi le pidió el divorcio vía telefónica. Pese a que existieron comentarios divididos sobre esta situación, la famosa dejó claro que no tendría miedo a hablar de lo que vivió con su exesposo.

Adamari López revela cómo era Toni Costa en la cama

Eso no es todo, López sorprendió a sus seguidores al dar a conocer cómo era la intimidad con su ex, Toni Costa, con quien tiene una hija fruto de su relación amorosa.

Y es que la puertorriqueña causó revuelo con sus declaraciones en el show de YouTube que tiene junto a Chiquibaby, de nombre Ada y Chiqui de Show. Este episodio estuvo dedicado a contar cómo ambas vivieron su embarazo.

López externó que le fue difícil poder concebir a su bebé con Toni. Sin embargo, lo logró a base de mucho esfuerzo. ¡Y qué esfuerzo!

“Sabía yo que iba a ser bastante difícil quedarme embarazada”, comentó Adamari, a lo que cuestionó Chiquibaby: “¿Lo intentabas a diario?”. Fue entonces cuando la conductora reveló:

Lo intentaba delicioso. Sí, lo intentaba a diario. Adamari López

Sin embargo, al darse cuenta de lo que había dicho, rectificó: “El delicioso a lo mejor estuvo de más, pero bueno, está incluido”

Aunque la puertorriqueña no dio más detalles de cómo eran sus noches de pasión con su ex, Toni, su respuesta dejó más que claro que ambos la pasaban muy bien.

No cabe duda que las declaraciones de Adamari han sido verdaderamente controversiales. No obstante, al momento, Toni Costa no ha reaccionado a las fuertes palabras de la madre de su hija.