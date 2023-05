Addis Tuñón lanza incómodo reproche a Nacho Lozano en su regreso a Imagen TV y él responde

El conductor regresa a Imagen TV con una nueva etapa del programa De Pisa y Corre, que se transmitirá el próximo lunes a las 8 de la mañana.

Nacho Lozano estuvo en el estudio de De Primera Mano, donde informó que, a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana, estará de regreso con una nueva etapa del programa De Pisa y Corre, dedicado a dar noticias muy al estilo del conductor.

El comunicador estuvo unos años en Telemundo, sin embargo, hace unos días, trascendió que regresaría a Imagen Televisión, la que considera es “su casa”. Por su parte, sus colegas de De Primera Mano le dieron la bienvenida a la televisora; cabe señalar que Gustavo Adolfo Infante no estuvo presente en esta edición del programa vespertino.

Nacho Lozano expresó que estuvo muy contento en Telemundo e incluso, admitió que extraña Miami, sin embargo, quiso regresar a Imagen Televisión. Por su parte, Addis Tuñón le lanzó un comentario en el que lo comparó con un “delincuente”.

De Primera Mano da la bienvenida a Nacho Lozano, pero lo incomodan con reproches / Instagram: @deprimeramanoitv

Addis Tuñón compara a Nacho Lozano con un “delincuente” en su regreso a Imagen TV

Durante la charla en De Primera Mano, Addis Tuñón le reprochó a Nacho Lozano que se haya ido a Telemundo y le dijo que, “el delincuente siempre regresa al lugar del crimen”. Lozano reaccionó a las palabras de Tuñón y, de inmediato se sacudió el comentario, diciendo que él no es un delincuente:

Así comparó Addis Tuñón a Nacho Lozano con un “delincuente”

“Pues mira, no soy delincuente, nunca he cometido un delito, pero… si lo que quieres decir es que, si voy a regresar a las andadas, pues sí… Son 22 años en los que me ha tocado ser reportero en distintos lugares y con distintos formatos y es un gran año”, destacó Lozano en respuesta al comentario de Tuñón.

Nacho Lozano responde a los comentarios de Addis Tuñón en De Primera Mano / YouTube: Imagen Televisión

Más adelante, durante la conversación, Nacho Lozano volvió a hacer hincapié en el comentario de Addis Tuñón: “uno sí va dejando algo de uno por donde va pasando en esas andadas que tú me andabas criminalizando”, señaló a su colega.

Nacho Lozano regresa a Imagen TV con nueva etapa del programa De Pisa y Corre / YouTube: Imagen Televisión

Por su parte, la conductora continuó con ese mismo tono de comentarios y le alegó al comunicador que “fue un delito” que lo dejaran ir de Imagen Televisión: “No, no, esas palabras no me gustan, delitos no”, contestó Lozano al comentario de Tuñón.

Asimismo, el comunicador aprovechó para invitar al auditorio a que sintonicen el próximo lunes a las 8 de la mañana por Imagen Televisión, la nueva etapa de De Pisa y Corre. Mientras que, Addis Tuñón trató de cambiar su frase inicial por: “uno vuelve al lugar en el que fue feliz”.