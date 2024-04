Addis Tuñón se realizó unos arreglitos estéticos y ¡su vida estuvo en peligro!

El pasado 26 marzo, la conductora del programa ‘De primera mano’, Addis Tuñón, se sometió a una intervención quirúrgica porque le detectaron unos nódulos y quistes. Le quitaron un kilo de busto. Además aprovechó para realizarse unos arreglitos estéticos, pero su vida estuvo en peligro.

“Vine sola a Guadalajara para someterme a una cirugía estética. También estuvo mi cardiólogo, ya que tengo una afección en el corazón”.

“Tenía síncope, una disfunción cardiaca. Mi corazón se detiene y se normaliza casi al instante. Lo descubrí hace como cinco años, cuando me quitaron la matriz. Después se estabilizó un poco el problema cardiaco, pero por eso esta cirugía era riesgosa”.

“Hace unos meses me encontraron un tumor del tamaño de una pelota de golf en un seno. ¡Me asusté! Y encontraron calcificaciones más riesgosas en la otra mama. Debían retirarlas. Me redujeron dos tallas de busto, antes era talla F. Ahora soy doble D”.

“Me costó mucho tomar la decisión. ¡Amaba mis senos! Pero fue una cuestión de salud. Hoy estoy sana y es lo que importa. No es lo mismo aumentar busto que quitarlo. Me duele mucho físicamente. La cirugía duró seis horas en lugar de cuatro. Sentía la lengua adormecida”.

“Viví un susto en el quirófano por mi falla cardiaca y tuvieron que cerrar las heridas rápidamente. Quise aprovechar la cirugía para retirarme los joules (bolsita debajo de los cachetes). Esos que se notan con la edad. También me hicieron la blefaroplastia (cortar párpados superiores e inferiores) para evitar que se vean caídos. Quería que me redujeran la grasa de los brazos, pero ya no pudieron seguir. Me bajó demasiado la presión y mi vida corría peligro”.

“Después de la cirugía me interné en una casa de recuperación. Me ayudan con terapias en la cama hiperbárica”.

“Decidí venir a Guadalajara sin mi marido y mis hijos, porque están pequeños. No quiero que me vean así. Tengo un marido comprensivo y él los está cuidando muy bien. Me están controlando la condición cardiaca, para poder abordar un avión. Tengo descanso hasta el 15 de abril, pero ya quiero regresar con mi familia y al programa”, concluyó.

