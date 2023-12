Adianez Hernández no cree en la depresión que Rodrigo Cachero padece por su infidelidad: “La vida sigue”

¡Traz! Después del tremendo escándalo que se armó por la inesperada separación de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero por una infidelidad de la actriz con Augusto Bravo, quien a su vez era pareja de la actriz Larisa Mendizábal, expareja de Rodrigo; la exparticipante de Survivor México presentó a Augusto ante las cámaras.

La famosa desfiló por su primera alfombra roja junto a su nuevo amor y habló ante los medios sobre este romance: “No es algo que acabe de pasar. Es algo que ya lleva un rato. Nada más que para ustedes creo que mediáticamente lleva muy poco tiempo. Entonces eso es lo que ha causado gran ruido y todo”, indicó.

Explicó por qué dice que este romance ya tiene un tiempo cocinándose y dijo que incluso desde antes de su participación emergente en la más reciente temporada del reality de TV Azteca, ya no tenía una relación con el padre de sus hijos: “Desde antes de irme a Survivor la relación en mi casa ya se había terminado. Es un tema del que yo no quiero hablar de más por respeto a mis hijos sobre todo”.

¿Rodrigo Cachero en depresión y ansiedad por infidelidad de Adianez?

A pesar de que fue el mismo Rodrigo quien destapó que está atravesando por ansiedad y depresión debido a la infidelidad de la conductora, ella no cree en ello y dice que lo ve “perfecto” en su estado de ánimo: “Yo con él hablo perfectamente y tan bien lo veo que le puedo dejar a mis hijos de vez en cuando. Si estuviera en una fuerte depresión no podría cuidarlos”.

Y agregó que sí le interesa la salud mental de su ex, pero no cree que esté en depresión por su infidelidad: “No es algo que me valga, (pero) creo que entre Rodrigo y yo siempre hubo mucho respeto, mucho amor”.

Rodrigo Cachero descubrió la infidelidad de Adianez con la pareja de Larisa Mendizabal, su ex / Instagram

“La vida sigue”: Adianez ya se deja ver públicamente con el ex de Larisa Mendizábal; sus hijos ya lo conocen

Adianez aceptó que no tuvo valor para hablar en su momento del tema, pero sí habló con su ex para aclarar las cosas. “Creo que la vida sigue y hay que continuar”.

En una actitud retadora y algo nerviosa, la conductora dijo ante las cámaras: “¿Quieren que se los presente? Se los presento, él es Augusto” y defendiendo a su nuevo amor comentó: “Él no se dedica a esto, no hay necesidad de estarlo poniendo (en redes)”.

Además comentó que sus hijos ya lo conocen y todo está en calma: “Tampoco es algo que me esté escondiendo, mis amigos lo conocen, también saben toda la historia. Mis hijos lo conocen. Entonces no creo que es algo que tengamos que darle más vueltas a esto”.

La ex de Rodrigo Cachero estaría más enamorada que nunda de Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizabal, la primera esposa de Rodrigo y no le importan las críticas / Instagram: @adianezhzr / X

Adianez Hernández le manda un mensaje a los haters: “Vayan y tengan vida” ¡No tiene nada qué esconder!

La actriz también se defendió de las críticas y aceptó que de repente le contesta a los haters en redes: “Digo, Dios, vayan y tengan vida”.

Igualmente dijo que su exesposo y Larisa fueron quienes detonaron el escándalo ante el público y la prensa: “Yo simplemente contesté porque yo estoy con la cabeza en alto, no tengo nada qué esconder”.