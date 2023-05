Adrián Alonso, actor de La Misma Luna se encuentra viviendo el sueño de ser padre; ¡la vida le cambió!

Recordemos que Adrián Alonso, es el famoso niño que triunfó en el cine mexicano, junto a Eugenio Derbez y Kate del Castillo en la película La misma luna.

El actor Adrián Alonso, anunció el pasado 22 de septiembre que se convertiría en padre a lado de su novia Alexa Ayala, con quien lleva 9 años de relación.

Para diciembre de 2022, compartieron un conmovedor vídeo en el que dejaron ver que el género de su bebé era femenino: “miren mi futura dueña de todo”.

El pasado 2 de mayo de 2023, la pareja anunció con tiernas fotos, la llegada de su primogénita, Regina, quien midió 47 centímetros y pesó 2.505kg.

En ese contexto tuvimos la oportunidad de hablar con el actor y esto fue lo que nos contó:

-¿Qué pasó por tu mente cuando cargaste en tus brazos a la bebé?

“No tengo las palabras correctas o exactas para poder decir lo que sentí, pero es algo que cambia la vida de uno como hombre, porque siempre he dicho que las mujeres se vuelven mamás desde que saben que están embarazadas y nosotros nos volvemos papás hasta que los conocemos”.

El artista dio detalles de como trabaja en equipo con su esposa para cuidar de su hija / Cortesía

-¿Cuándo la escuchaste llorar, qué pensaste?

“Cuando escuché el primer llanto, me dije: ‘ya estás aquí en el mundo’, y lo único que quiero es que toda la vida le vaya bien a mi hija, y que esté sana. Sobre todo, que diosito me dé la oportunidad de darle una buena vida”.

-¿Cuánto peso y cuánto midió la bebé?

“Midió 47 centímetros y pesó 2.505 kg”.

-¿Con qué valores quieres que crezca tu hija?

“Con los mismos valores con los que crecí; la educación y el respeto, que se sienta con la libertad de poder preguntarnos lo que sea para que vaya por un buen camino”.

-¿Es cierto que ya no duermes después de que nace el bebé?

“No hemos dormido (ríe), pero fíjate que no me salió chilloncita, solo gime, pero no llora. Yo me encargo de mi hija por las noches y mi mujer por las tardes. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy pendientes de la bebé para evitar cualquier situación”.

Adrián Alonso reveló que la bebé midió 47 centímetros y pesó 2.505 kg / Cortesía

-¿Siempre quisiste ser papá joven?

“Sí, siempre fue mi sueño ser papá joven, de hecho, mi plan era tener mi primer hijo a los 24, pero cuando veía mi bolsillo, me daba cuenta de que no era el momento y ahorita a los 29 años, ahora sí estoy preparado para cuidar de mi hija y de los que vengan”.

-¿Cuántos hijos planean tener?

“Sí, yo sí quiero tener 2 o 3 hijos, pero también dependerá de lo que diga mi mujer”.

Adrián Alonso explicó el motivo por el cual se ha alejado del cine mexicano

-¿Ya no planeas volver a la televisión?

“Estoy un poco sentido con el cine mexicano, porque está siendo una comedia que no me gusta, porque yo no soy comediante y ya no están haciendo películas como antes que valga la pena pagar un boleto para ir al cine. Además, últimamente he visto que se fijan en el número de seguidores y no en el talento, eso no me gusta”.

-¿Tal vez te gustaría dedicarte de lleno como productor?

“Justo estoy dirigiendo videoclips de cantantes y estoy escribiendo una película con un amigo, estamos buscando la oportunidad de que la produzcan y de hecho, ya tenemos dos inversionistas muy fuertes, pero con la bebé el proceso ha sido más lento”.

Adrián Alonso y Alexa Ayala se convirtieron en padres luego de 9 años de relación / Cortesía

-¿Sigues con tu antro?

“Así es, se llama Borbon está en Coapa de la Ciudad de México y es un antro con música de todo tipo para que todos la pasen muy bien, y tenemos precios accesibles”, concluyó.