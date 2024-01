¿Adrián Marcelo llamó “falso” a Yordi Rosado luego de su entrevista?

Hace un par de meses, Adrián Marcelo fue el invitado al canal de YouTube de Yordi Rosado, la Entrevista con Yordi. Cada domingo el conductor publica un nuevo episodio con un artista invitado.

Adrián asistió a la entrevista y reveló algunos aspectos de su vida privada, así como de su trayectoria profesional. Entre las anécdotas que reveló, el regiomontano dio mucho de qué hablar al decir que él y sus hermanos sufrieron 4bus0 en la niñez.

“Tuvimos una empleada doméstica que abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. No éramos tan grandes, éramos niños todavía. De entrada, nos contaba historias que no eran apropiadas, con... vulgaridad y obscenidad, fue mi despertar s3xual”. Adrián Marcelo

Adrián Marcelo señala “falsedad” en la entrevista con Yordi Rosado

Ahora, el integrante de Multimedios hizo un contundente análisis de su sentir ante lo que vivió y pudo percibir del encuentro con Yordi Rosado, hace unos meses.

Fue en el pódcast del youtuber Gusgri que Marcelo destapó que a Yordi “no lo conocía”, por lo cual exageraba algunas expresiones y respuestas en la conversación.

Y es que el creador de contenido señaló que el ser invitado fue una contundente estrategia para que el canal de Yordi tuviera un video con muy buenas vistas.

"Él es chilango y yo soy regio. A él le asustaba un poquito las cosas que yo decía. Algunas le causaban gracia, pero no me conocía. Él está en este juego también y no lo juzgo, la neta invita a banda que mueve gente”, comentó Adrián.

“Él se dio cuenta de que le podía generar un capítulo de arriba de un millón y ahí está, tiene 1.8 (millones de visualizaciones)”. Adrián Marcelo

Adrián reiteró su postura en cuanto a la “falsedad” que sintió en la entrevista. Sin embargo, dejó claro que no considera a Yordi Rosado como una persona “falsa”, sino inteligente por su experiencia en la televisión y el contenido que vende en su canal.

Adrián Marcelo “La verdad es que entiendo ese juego. No tienes que conocer tanto al invitado, pero inmediatamente te das cuenta con quién estás tratando, la falsedad y no digo que Yordi sea falso, pero sí es alguien que está jugando un papel”.

Así lo dijo Adrián Marcelo:

Concluyó: “Es alguien que está maquilando sus preguntas como este personaje, todavía con la televisión muy arraigada en él”.

Sin duda, Adrián Marcelo dejó clara su postura en cuanto a lo que vivió en la conversación con el exintegrante de Otro rollo. Aunque Yordi no ha dado su respuesta respecto a estas declaraciones. ¿Se molestará?