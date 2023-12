Adrián Marcelo revela que sufrió abuso y maltrato psicológico en su niñez: “Fue mi despertar s3xual”

Adrián Marcelo se ha consolidado como uno de los comediantes más polémicos del momento. Ha destacado por su manera de decir las cosas sin tapujos, ni miedo a la repercusión. Por esta razón ha estado envuelto en diversos escándalos.

Esta ocasión, el regiomontano fue invitado a La Entrevista con Yordi y relató, frente a las cámaras, algunas anécdotas que ha vivido a lo largo del tiempo. Sus momentos más dolorosos y los más satisfactorios, entre otros.

Sin embargo, sorprendió a la audiencia con una de sus revelaciones, puesto que confesó que en su niñez, tanto él, como sus hermanos, presuntamente vivieron abuso s3xual y psicológico por parte de una empleada doméstica.

“Tuvimos una empleada doméstica que abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. No éramos tan grandes, éramos niños todavía. De entrada, nos contaba historias que no eran apropiadas, con una especia de vulgaridad y obscenidad, fue mi despertar s3xual”. Adrián Marcelo

Marcelo detalló que, pese a que tiene recuerdos explícitos de un presunto abuso s3xual con la empleada que los cuidaba, es un tema que no le genera conflicto contar, puesto que no lo considera un trauma.

“Tengo imágenes mías encima de ella, en una silla haciendo el f4j3. Yo recuerdo haber tenido este tipo de encuentros con ella... yo era un niño. Yo no estaba despierto en mi s3xu4lidad. Lo verbalizo porque no es nada que me genere trauma. Tengo estas imágenes de despertar hormonal”, agregó.

Finalmente, Adrián reconoció que es un tema que ha logrado platicar abiertamente, lo que lo ha llevado a mejorar su calidad de vida, la cual lleva de manera normal, pese al presunto abuso que vivió.

Así lo dijo Adrián Marcelo: