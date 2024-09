Adrián Marcelo ¿regresa a Multimedios Monterrey a pesar de la funada? ¿Hablará de LCDLFMX?

El reality show ‘La casa de los famosos México’ sigue en el centro de atención, y esta vez, el foco está puesto en Adrián Marcelo, quien Multimedios anunció que recibirá esta noche tras su experiencia y salida del juego de TelevisaUnivision.

El paso del youtuber por La casa estuvo marcado por sus comentarios agresivos contra las mujeres que llegaron al peor momento anoche en su enfrentamiento con Gala Montes. Las palabras violentas y la misoginia han sido reprobadas por un gran número de actrices y actores, además de numerosos internautas. No solo eso, en medio de todo ello, anoche un grupo de marcas anunció que dejaría el programa por la violencia que se aleja de sus valores corporativos.

¿Qué detonó la salida de Adrián Marcelo de LCDLFMX?

Durante la gala del pasado 3 de septiembre, Odalys Ramírez aprovechó la oportunidad para cuestionar a Adrián Marcelo acerca de un comentario polémico que realizó cuando quedó salvado después de la primera y única vez que estuvo nominado el pasado fin de semana.

Esa noche el creador de contenido, al regresar a La casa, comentó que habría “una mujer menos para maltratar”, pues Gomita quedó expulsada del reality. Ante el cuestionamiento de Odalys, Adrián explicó que su comentario había sido irónico, en respuesta a las acusaciones de Arath y Gala, quienes lo señalaron de ser violento hacia las mujeres y expresaron temor por la seguridad de sus compañeras.

Poco después, la situación escaló en un nuevo enfrentamiento entre Adrián y Gala. A continuación, el programa lanzó una dinámica que Adrián se negó a realizar, y después el youtuber solicitó su salida del reality. En sus palabras, resultaba irónico que hubiese ingresado al show para “limpiar su imagen”. No entendió que a lo largo de su participación en el reality lo que él consideró humor negro, eran violencia contra las mujeres y machismo, como lo han señalado numerosos internautas y famosos que aquí te contaremos.

Comentarios machistas y violentos de Adrián Marcelo en contra de las mujeres en LCDLFMX

Además, de haber dicho que había en La casa “una mujer menos que maltratar” el domingo a la salida de Gomita, Adrián Marcelo no paró de hacer comentarios que violentan a las mujeres, e incluso valieran para que la Secretaría de las mujerer de la CDMX recomendara cesar la violencia en el reality.



En un video, Adrián criticó la falta de estudios formales de Gala en actuación y cuestionó que su madre “la llevara a antros” cuando era niña y aseguró que por eso ella conseguía trabajos:

“Yo tengo una licenciatura y un posgrado. Usted ni siquiera cursó en el CEA ni en ninguna escuela de actuación, pero cuando me dice que su mamá la llevaba a los seis años al antro, entiendo todo de por qué se le presentan las oportunidades”, dijo Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’.

Marcelo dijo que haría de todo para que Arath “explotara” y lo sacaran del concurso. Asimismo, aseguró que Gala ahora sí conocería a un hombre verdaderamente “machista y agresivo”.

El youtuber puso en duda la depresión de Gala Montes y aseguró que ella estaría actuando pues no tendría el comportamiento que, según él, caracteriza a una persona con depresión.

“Acuérdate que tiene depresión. No te preocupes. Los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos?”

“Yo voy por Gala. Esa depresioncita, yo no soporto. Esa carta de depresión yo no la tolero ¿O sea, te metiste aun sabiendo que estás diagnosticada con depresión? ¿Qué v3r… haces aquí güey?”.

Adrián Marcelo ya se encuentra en Monterrey

La Jefa confirmó en la madrugada del 4 de septiembre que Adrián Marcelo había decidido abandonar La casa de los famosos México. Antes de su partida, se le vio en la cocina y descansando en el cuarto Tierra, aunque pasó buena parte del tiempo dentro del confesionario, hasta que finalmente dejó de aparecer en La casa.

TVNotas pudo confirmar con una fuente cercana a la producción que tras dejar La casa de los famosos México, el influencer se encuentra en Monterrey y salió por decisión propia, no expulsado como mucho se especuló. Nuestra fuente cercana a Endemol, nos dijo que no llegó a la conferencia de medios que habían organizado para que Marcelo diera la cara.

Famosos reaccionan a la salida de Adrián Marcelo de LCDLFMX

Respecto al comportamiento misógino y violento de Adrián Marcelo, muchos famosos han expresado su desacuerdo. Te dejamos algunos comentarios:

Cristina Porta también comentó acerca de lo que se está viviendo en LCDLFMX y dejó un mensaje en sus redes sociales.

“No a la misoginia. No a la misoginia en televisión. No al machaque psicológico a las personas por sus problemas familiares/mentales. No existe el humor negro cuando se trata del maltrato a las mujeres que causa tantas muertes. Aplaudo a México. #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDFMX”.

Elán, la cantante e influencer, tampoco se quedó callada ante la salida de Adrián Marcelo

Susy Lu, la esposa de Arath de la Torre, también reaccionó muy aliviada por la salida de Marcelo del reality: “Muy buenas noches, por fin ¡Qué paz! Ahora sí, disfruta tu juego mi amor, ¡a jugar!”.

La actriz Ana Brenda Contreras también utilizó su cuenta de X para expresar su apoyo a Gala Montes:

“Y la próxima vez que alguien les cuente que vive algo así con el compañero, el jefe, la pareja, la familia, el grupito de “amigos” no hay que dudar, no se pregunta y ¿por qué no te fuiste? No al abuso en todas sus formas”.

La actriz y cantante Gloria Aura también festejó la salida de Adrián Marcelo: “Lo logramos, AM, ya se largó. ¡Eres un asco, Adrián Marcelo!”.

Maca Carriedo también se unió y en redes sociales mostró su apoyo a Gala Montes: “Y solo espero que cuando enfrenten a un pen... así, la gente que los rodea sí levante la voz por ustedes. Les urge la lana y son una porquería. Bravo Gala Montes”.

Regina Blandón también alzó la voz a favor de Gala y aseguró que ese señor “es misógino, machista y violento”.

A pesar de las agresiones verbales contra las mujeres durante el reality, Multimedios anuncia el regreso de polémico conductor esta noche

Hace unas horas, a través de las plataformas del medio de comunicación Multimedios Monterrey, se anunció el regreso de un polémico conductor al programa La finca de los liosos. Inmediatamente, los internautas aseguraron que se trataba de nada más y nada menos que de Adrián Marcelo.

“Mi buen Adrián, has regresado a tu tierra”, “Regresa a casa el buen AM”, “¿Adrián, acaso eres tú? Jajaja, qué bueno”, “Los fieles a Marcelo ahí estaremos”.

