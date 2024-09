LCDLFMX: Briggitte Bozzo afirma no ser “feminista” tras pleito entre Gala y Adrián ¡la tunden en redes!

El pleito entre Gala Montes y Adrián Marcelo no solo desembocó en la salida voluntaria de este último, también en una ola de críticas en contra de Briggitte Bozzo. Muchos internautas están molestos por la incomprensible reacción de la venezolana ante la situación.

Pese a la gran amistad que había mostrado con Gala, la joven actriz se quejó de qué, a raíz de este problema, no podría lucir su look en la noche de cine. Además de que, en una plática con Karime, aseguró que Montes “se había pasado” al involucrar temas de género en su discusión con el regiomontano.

Para muchos, estos comentarios estuvieron muy “fuera de lugar” y dejaron ver “lo mala amiga que es”, pues consideran que de entrada debió defender a Montes, pese a todo, y no irse a dormir a la suite del líder con Agustín Fernández, en medio del caos, donde incluso ella le dio un beso.

Te podría interesar: LCDLFMX: Adrián Marcelo no llega a la conferencia de prensa de TelevisaUnivision y te revelamos dónde está

Ahora Briggitte Bozzo dice no ser feminista

Tras el enfrentamiento, Briggitte tuvo una plática con Ricardo Peralta y Sian Chiong del cuarto Tierra, ahora sin líder. En dicha conversación, comenzó explicando que, si bien estaba en contra del machismo, no se consideraba feminista.

“Allí afuera hay una marcha y muchas mujeres haciendo justicia por esas cosas. Entonces, no estuvo bien (lo que dijo Adrián) a mí parecer, pero yo no soy feminista. No estoy de acuerdo con lo que muchos hombres hacen” Briggitte Bozzo

Si bien señaló que ha sufrido de maltrato en el pasado y sabe que este movimiento la respalda de alguna forma, dijo que algunas cosas del feminismo no le parecen correctas: “Tampoco apoyo algunas cosas de las feministas. No me gusta tocar este tema. No son palabras, menos si es un reality, como lo dio la Jefa. Él tuvo que haber parado con eso”, dijo.

Como era de esperarse, las declaraciones de Briggitte no pasaron desapercibidas y obtuvo muchas reacciones divididas en redes sociales. Si bien algunos pidieron no “atacar” a Bozzo, la gran mayoría afirmó que solo “pensaba en sí misma”.

Esto señalaron algunos usuarios de redes:

“Qué horror de persona resultó ser Briggitte. ¿Ya la sacamos el domingo?”,

“Ella solo está dando su opinión”, “Brigitte se volvió muy cercana a cuarto tierra desde que se fue Gomita”,

“Es traicionera”.

Ya callen a esta pinchi enana pelos de elote quemado porque cada vez se hunde más!!! Brigitte te puedes ir muy alv,pinchi pick me 🖕🏻#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 pic.twitter.com/Zfc9rim2pR — 𝐋 𝐢 𝐚﹒⚘ (@Liabeerll) September 4, 2024

Checa: Jorge Ortiz de Pinedo revela ya no necesita un trasplante de pulmón; afirma que su salud está mejorando

Briggitte se disculpa con Gala después de no haberla apoyado

Hace unas horas, Gala reunió a todos los habitantes para expresarles que se sintió sumamente dolida al ver que nadie la había defendido ante los ataques de Adrián Marcelo.

Ante esto, Briggitte tomó la palabra y le ofreció una disculpa a su compañera, asegurándole que la quiere mucho y su intención jamás fue lastimarla.

“Me dio también mi ansiedad y no estoy acostumbrada a las peleas. Siempre me alejo o me bloqueo mentalmente de eso. Te pido una disculpa por no saber qué hacer, cómo reaccionar. Mi única manera fue llorar”, dijo.

Si bien Gala le dijo que no había problema y la perdonaba de corazón, muchos internautas afirmaron que sus disculpas eran falsas, recordando que, durante el pleito, su principal preocupación fue su look.

Mira: Esposa de Arath reacciona a la salida de Adrián Marcelo de La casa de los famosos México: “Qué paz”