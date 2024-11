Adrián Marcelo ¿analizó a Gala Montes? Despotrica contra ella hablando hasta de la infancia de la actriz

Tal parece que la guerra de dimes y diretes entre Adrián Marcelo y Gala Montes está muy lejos de terminar. En esta ocasión, el regiomontano se dijo harto de las “incongruencias” de la aclamada actriz.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el influencer compartió un video en el que la también cantante menciona que se debe respetar a los demás, pues es una cuestión de “empatía”.

En dicho clip, comparan estas declaraciones con una plática que tuvo en ‘LCDLFMX’ con el ‘team Mar’, en la que insulta a Gomita tras descubrir que se había ac0.stado con Agustín Fernández.

Adrián Marcelo “Hola @GalaMontes2, ¿Podrías hacer espacio en tu apretada gira de bares y explicarnos esto? ¿Hasta cuando vas a dejar de ser tan incongruente? ¿Hasta cuando?”.

Hola @GalaMontes2, podrías hacer espacio en tu apretada gira de bares y explicarnos esto? Hasta cuando vas a dejar de ser tan incongruente? Hasta cuando?! https://t.co/h7uCR53YIh — adrián marcelo (@adrianm10) October 31, 2024

Adrián Marcelo nuevamente se lanza contra Gala Montes, cree que ella está “llena de resentimiento” por culpa de su mamá ¿la analizó en modo psicólogo?

En otra publicación, el también presentador mencionó que, probablemente, para la actriz fue difícil crecer sin un padre y con una madre que, en lugar de “darle amor”, solo la “explotó”, por lo que no le sorprende que tenga “demasiado resentimiento” en su interior.

“Una ausencia paterna ya por sí sola es difícil. Crecer pensando que tu vida no le interesó a quien te la dio, puede ser algo duro. A eso, agrégale que tu mamá, en lugar de compensar la falta de padre con más amor, decide que lo mejor es explotarte laboralmente y convertirte en el sustento del hogar. No hace falta preguntarse de dónde viene tanto odio y resentimiento”. Adrián Marcelo

Y agregó: “Tal vez tu papá sí te hubiera enseñado palabras rimbomantes @GalaMontes2”, haciendo referencia a la vez en la que Gala señaló que él usaba palabras “rimbombantes” para “tapar” su “estupidez”.

Si bien uno de sus fanáticos le recomendó que ya dejara de atacar a la joven, Adrián afirmó que “exhibirla” lo hacía muy “feliz”.

Recordemos que, en su momento, el regiomontano advirtió que seguiría hablando de Gala Montes, pues estaba cansado de sus actitudes.

Captura de pantalla

Gala Montes se disfraza de ‘el Joker’, ¿para molestar a Adrián Marcelo?

Aunque hasta el momento Gala no ha respondido a las recientes declaraciones de Adrián Marcelo, hace poco presumió que se había disfrazado de ‘el Joker’.

Para muchos, esta acción fue una manera de enfrentar los ataques que ha recibido del regiomontano en las últimas semanas. Recordemos que Adrián se definió a sí mismo como ‘el Joker’ de ‘LCDLFMX’, ya que su objetivo siempre fue desestabilizar a Arath y Gala.

Mamá de Gala Montes niega haber explotado a su hija

A lo largo de su estancia en el reality, Adrián Marcelo llegó a comentar que Crista Montes, mamá de Gala Montes, “explotaba” a la actriz y hasta la llevaba a “congales” cuando apenas era una niña.

Debido a esto y a los ataques constantes que realizaba en contra de su hija, Crista entabló una demanda en contra de Marcelo por v10l3nc14 de género. Justo hace algunas semanas, en ‘el Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, habló de este proceso legal y negó las acusaciones del regiomontano.

“Dice que se le explotó (a Gala), pero nunca se le explotó. No es posible que se le explote a una niña que va contenta al foro. Que yo le decía ‘ya vamonos’ y ella me decía ‘no me quiero ir’. No hay poder humano que obligue a un niño a actuar y actuar bien”, expresó. Checa todo lo que dijo dando clic aquí.

