Agustín Fernández da detalles de su reencuentro con Wendy Guevara y Nicola Porcella ¿Discutieron?

Agustín Fernández no solo creó polémica por su participación en ‘La casa de los famosos México’, sino también fuera del reality. Principalmente, por las tensiones que surgieron entre él y sus amigos Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Wendy y Nicola se mostraron molestos con el argentino por su comportamiento al inicio del show, cuando apoyó a Adrián Marcelo.

Eso no es todo, también reveló algunos detalles de la vida privada de Wendy y Nicola y los culpó de no enviarle ropa, pero en TVNotas ya te contamos todo lo que sucedió con ese controversial tema. El stylist confesó todos los detalles de esta situación. ¡Entérate!

Wendy Guevara y Nicola Porcella hablan de la llegada de Agustín Fernández a su casa

Esta situación escaló al grado de que la influencer y el actor peruano consideraron vivir solos. Es decir, “dejar sin casa” a Agustín debido a todas las críticas que les llovieron mientras él estaba en el reality.

Al momento, Wendy Guevara aseguró que habló con él y le reveló todo lo que dijo en su contra en su estancia en ‘La casa de los famosos México’. Por su parte, Nicola comentó en un live con Poncho de Nigris que todavía no tenía la oportunidad de hablar con Agustín de frente. Sin embargo, le pidió por mensaje que no se hiciera la víctima.

“Lo primero que le dije, le mandé un audio: ‘No te hagas la víctima, no excuses las cosas que han pasado. Solo hazte cargo de tus errores y que la gente vea que pides disculpas’. Pero aún no hemos hablado bien, él ya se fue para la gala y yo salí temprano”. Nicola Porcella

Nicola Porcella y Agustín Fernández / FB: Nicola Porcella y Agustín Fernández

¿Qué dijo Agustín Fernández de su relación con Wendy Guervara y Nicola Porcella?

Ahora, Agustín Fernández habló por primera vez de lo sucedido con sus amigos. En un encuentro con la prensa, el argentino aseguró que aún sostiene una buena amistad con Wendy Guevara y Nicola Porcella, pese a las diversas polémicas entre ellos. Comentó que todo se trató de un malentendido.

“Vivimos juntos, dormí ahí. Perdí las llaves y me abrieron a las tres de la mañana, nos quedamos riéndonos de todos los videos, de todas las cosas que dije que a veces no te das cuenta”. Agustín Fernández

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

Agregó: “A veces se entiende, quien me conoce sabe que soy la persona más buena del mundo, nunca me discutí con nadie, nunca diría algo con maldad (…) Estuvimos hablando hoy todo el día, no pasa nada. Obviamente, se agranda porque es el reality más grande, la gente quiere ver sangre”.

Agustín Fernández no habló más acerca de la polémica con Nico y Wendy. Sin embargo, se espera que el ahora conductor de ‘Hoy’ de detalles acerca de su charla con Agustín en los próximos días.

