Aida Pierce revela que cuando fue novia de Héctor N, él dijo: “me gustan los hombres y las mujeres”

En 2023, Héctor Parra fue condenado a diez años y seis meses en prisión por el delito de c0rrupc¡ón de m3nores y @bus0 s3*u4l en contra de su hija Alexa. Si amiga y expareja Aida Pierce nos habla al respecto.

“Deseo que mi amigo tenga paciencia y aplomo. Son muchos años encerrado en ese lugar. Me enteré de que estudia abogacía. Por más amargo que sea este momento, estoy segura de que saldrá como un buen abogado”. Aida Pierce

Además, nos habló acerca de las denunciantes de Héctor ‘N’. Al respecto señaló:

“Me dan escalofríos cuando pienso en Ginny, su hija y Daniela. Por un lado, está la versión de la mamá y la hija. No sabría qué hacer en sus zapatos. Por el otro, la hija mayor está luchando por la libertad de su padre. No estuve ahí y por eso no quiero criticar. Soy neutral.” Aida Pierce

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

Aida nos reveló su sentir al conocer la situación de su ex:

“No voy a negar que, al principio, me enojé por lo que le pasaba a Héctor. Después me puse en el lugar de (su hija que lo denunció). Es una adolescente que está declarando cosas muy delicadas. No podemos juzgarla”. Además, añadió sus sentimientos hacia Daniela. “Es un gran apoyo para él y eso es de aplaudirse. Es una gu3rrer4 en todos los sentidos. Ha demostrado que no dejará a su padre en ningún momento. Todo México la adora”.

En la platica con la querida actriz, también recordó la relación que tuvo con el actor.

“Cuando anduve con él, ambos teníamos veintitantos. Éramos jóvenes y guapos. Se arreglaba mucho y se preocupaba por verse bien. Un día me dijo: ‘Te diré la verdad, me gustan los hombres y las mujeres. ¿Estás de acuerdo?’”.

Ante esta revelación del actor, Pierce reveló que ella le contestó que sí, pero que necesitaban ver cómo funcionaba en pareja. Y añadió que Héctor era mucho de fiestas.

"Éramos totalmente diferentes y preferí decirle que solo quedáramos como amigos. No sé por qué la gente se sorprende con la bisexualidad. Mi hermano murió de sida. Mi mamá lo corrió cuando se enteró de que le gustaban los hombres. El mundo ha evolucionado. No hay que asustarnos”.

Aida Pierce revela si ha ido a visitar a Héctor ‘N’ a la cárcel

La actriz nos dijo que no ha ido a visitar a Héctor porque tiene a su esposo. “Me casé hace un año y no tengo por qué meterme. Hace mucho que no nos vemos y quiero cuidar mi relación actual y respetarla”.

Aida Pierce se casó con su prometido Víctor Mejía / TVNotas

Sobre el proyecto en el que trabaja nos dijo: “Me siento muy afortunada de ser parte de ‘Más vale sola’, tiene un gran elenco y libreto. Estoy muy agradecida con Reynaldo López. Es un proyector familiar. Mi personaje se llama ‘Azucena’. Es muy despistada y amigable”.

