Alejandra Guzmán deberá ir a los juzgados a testificar en el caso de paternidad de su hermano Luis Enrique

La tarde de este jueves 30 de noviembre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán Pinal tuvieron la primera audiencia del juicio por la demanda que el hijo de Silvia Pinal interpuso por nulidad de paternidad. Esto, luego de declarar públicamente, a través de un comunicado hace algunos meses que se realizó una prueba de ADN que presuntamente confirma que no es padre biológico del hijo de Mayela Laguna.

Tras mucha polémica, por fin se llevó a cabo la primera audiencia de este juicio en la que el juez trató de que ambas partes conciliaran, pero no llegaron a ningún acuerdo. Por tanto, el juez determinó que Luis Enrique se tiene que hacer una nueva prueba de ADN. Habrá otra audiencia y los abogados de Mayela pidieron que testifique Alejandra Guzmán.

En un encuentro con los medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa Ventaneando, Mayela reveló que no llegó a ningún acuerdo con su expareja en la audiencia de conciliación.

Mayela Laguna

“Sí y sigo firme, en que sí es su hijo. Entonces ya lo va a determinar un juez con la prueba de ADN, como se tiene que hacer. No tenemos fecha todavía, pero ya, el próximo año en enero o febrero, máximo. No conciliamos nada. Yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada”.