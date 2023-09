Luis Enrique Guzmán emite comunicado; la guerra con Mayela Laguna continúa

En medio del pleito de Luis Enrique Guzmán y su ex, Mayela Laguna, recientemente ella compartió que iniciará acciones legales contra el hijo de Silvia Pinal argumentando que supuestamente había sido agredida por Luis Enrique diciendo que tiene problemas de alcoholismo y dr*gas, así como haciendo una prueba de ADN al niño, poniéndola así en duda a ella y a su hijo, a quien él desconoció después de realizarle una supuesta prueba de paternidad que, según un comunicado de sus abogados, resultó negativa.

Dijo Mayela, que se hartó de las declaraciones del hermano de Alejandra Guzmán: “Todas estas declaraciones son indignantes y ya no pretendo seguir callando y me voy a defender”, mencionó, añadiendo que el niño supuestamente sí sería hijo de Luis Enrique.

“Solicitamos al juez que tome cartas en el asunto para que el señor, sus abogados y su familia, se abstengan de seguir violentando la integridad emocional y moral de mi persona y especialmente la de nuestro hijo”, comentó en su comunicado diciendo que la persona con problemas de adicciones sería él y no ella.

La ex de Luis Enrique tiene algunas semanas como chofer de taxi de aplicación y está rentando el carro, ya que no tiene dinero para comprarse uno propio. / Instagram

Después de esto, Luis Enrique no se quedó callado y respondió con otro comunicado este lunes, mismo que fue dado a conocer en Ventaneando, en donde Luis Enrique menciona: “Buenas tardes a todos, en relación a todo lo expresado en diferentes medios de comunicación de manera reciente por diferentes personas, es mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular. Esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un Tribunal competente”.

Y continuó: “El resultado obtenido de tal petición, será respetado previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables. Es importante puntualizar que no estoy demandando la custodia del menor tal como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando”.

“Además, jurídicamente ese hecho constituiría un hecho contradictorio a lo peticionado legalmente por mi persona. Quiero ser responsable con lo aquí exteriorizado de forma respetuosa y en ese sentido pido reciprocidad, y si no expreso más es porque las controversias de orden judicial, las dejo en las manos de los órganos y autoridades correspondientes”, añadió.

Para concluir, Luis Enrique precisó que supuestamente no seguirá llevando el tema ante los medios sino busca que se resuelva con las autoridades, “No pretendo crear más polémica… finalmente, por decoro a las instituciones y sobre todo a las partes intervinientes, no entraré en más detalles. Muchas gracias”, finalizó.